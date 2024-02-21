Від 24 лютого 2022 року російська армія втратила щонайменше 216 військових льотчиків. На підготовку одного пілота необхідно витратити не менше шести років і понад 3 мільйони доларів.
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Що відомо про втрати росіян
Протягом 2023 року Росія втратила щонайменше 62 військових пілотів.
За інформацією ЗМІ, під час спроби перевороту, який у 2023 році організував ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин, було збито ще 13 російських пілотів.
За наведеними даними, більше одномоментних втрат російська авіація зазнавала лише у перший день повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Втрати росіян: останні новини
- 21 лютого командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив, що ЗСУ збили російський винищувач-бомбардувальник Су-34. Також відомо, що під прицілом був і Су-35, але екіпаж здійснив маневр і російським пілотам вдалося вижити.
- На Вугледарському напрямку українські військові розбили наступальну бронегрупу Росії. Як розповіли у 58-й окремій мотопіхотній бригаді, наші захисники були змушені кілька діб відбивати новий російський штурм у Донецькій області. Військові розповіли, що в бою вдалося знищити 3 танки, 5 БМП, 5 МТ-ЛБ.
- Боєць "Легіону Свободи" Максим Морозов зробив припущення, що, втрати російських окупантів в Авдіївці, ймовірно, становлять більше, ніж населення самого міста.