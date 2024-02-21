Від 24 лютого 2022 року російська армія втратила щонайменше 216 військових льотчиків. На підготовку одного пілота необхідно витратити не менше шести років і понад 3 мільйони доларів.

Дивіться також Є дещо важливіше, ніж самі літаки: яку болючу втрату відчують росіяни після збиття "сушок"

Що відомо про втрати росіян

Протягом 2023 року Росія втратила щонайменше 62 військових пілотів.

За інформацією ЗМІ, під час спроби перевороту, який у 2023 році організував ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин, було збито ще 13 російських пілотів.

За наведеними даними, більше одномоментних втрат російська авіація зазнавала лише у перший день повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Зверніть увагу! Це лише ті втрати, що вдалося підтвердити за відкритими даними. Реальна кількість загиблих російських військових пілотів може відрізнятися і бути значно більшою.

Втрати росіян: останні новини