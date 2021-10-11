Обрушился северный склон кратера: на Канарах усилилось извержение вулкана
Источник:АР
На острове Ла-Пальма, что на Канарах, вновь усилилось извержение вулкана Кумбре-Вьеха. Из-за обвала северного склона кратера стихия разрушила более 1 000 домов.
Жители острова 10 октября наблюдали новый поток лавы, который нанес им очередных убытков.
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На Канарах усилилось извержение вулкана
В результате усиления стихии уничтожены 1 100 зданий, в том числе дома, фермы и промышленные сооружения. Общая площадь разрушений – почти 500 гектаров.
Усиление извержения вулкана произошло из-за обвала северного склона кратера. Потоки раскаленной лавы сметали на пути огромные глыбы, некоторые были размером с дом.
На Канарах новая волна извержения вулкана / Фото АР
Реакция властей на очередную волну господства стихии
У местных властей ожидания относительно дальнейшей активности вулкана не слишком оптимистичны.
Мы не можем сказать, что извержение, которое началось 21 день назад, закончится в ближайшее время,
– сказал министр безопасности Канар Хулио Перес.
Несмотря на новый поток лавы, жителей острова не эвакуировали, поскольку они уже и так находятся в безопасной зоне.
Извержение вулкана на Канарах: что известно
- На испанском острове Ла-Пальма 19 сентября началось извержение вулкана Кумбре-Вьеха.
- По меньшей мере из 4 населенных пунктов у подножия вулкана эвакуировали примерно 6 тысяч человек.
- 24 сентября стихия вступила в новую взрывоопасную фазу. Из-за этого закрыли местный аэропорт.
- Еще через несколько дней поток лавы из вулкана добрался до Атлантического океана. При контакте лавы с морской водой образуются токсичные облака.