ОБСЕ не может заставить Россию договариваться, если у нее нет желания, – Казанский
Источник:24 канал
В Трехсторонней контактной группе происходят "большие ротации". В частности, меняются представители ОБСЕ. Однако маловероятно, что это повлияет на переговоры с Россией.
Такое мнение высказал представитель украинской делегации в ТКГ Денис Казанский. Он объяснил, что мандат ОБСЕ очень ограничен.
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Модераторы постоянно подчеркивают, что у них не много полномочий.
Они не могут заставить кого-то договариваться, если нет такого желания. Мы видим, что со стороны России есть желание троллить, хулиганить и срывать переговоры,
– сказал Казанский.
"В этом случае хоть какой модератор будет, но он не сможет никого заставить", – добавил он.Справка. В СМИ появилась информация, что вскоре из переговоров выйдет специальная представительница главы ОБСЕ в Украине и в ТКГ госпожа посол Хайди Грау.
Прогресса нет, – Казанский
Представитель Украины в ТКГ заметил, что прогресса от переговоров можно ожидать, если у России изменится линия поведения.
"Пока сдвигов нет – их все время нет. Нет прогресса – это из-за позиции России, которая заинтересована в продолжении войны", – отметил Казанский.
Казанский рассказал о переговорах в рамках ТКГ: смотрите видео
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