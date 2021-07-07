ОБСЕ не может заставить Россию договариваться, если у нее нет желания, – Казанский

В Трехсторонней контактной группе происходят "большие ротации". В частности, меняются представители ОБСЕ. Однако маловероятно, что это повлияет на переговоры с Россией.

Такое мнение высказал представитель украинской делегации в ТКГ Денис Казанский. Он объяснил, что мандат ОБСЕ очень ограничен.

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Модераторы постоянно подчеркивают, что у них не много полномочий.

Они не могут заставить кого-то договариваться, если нет такого желания. Мы видим, что со стороны России есть желание троллить, хулиганить и срывать переговоры,

– сказал Казанский.

"В этом случае хоть какой модератор будет, но он не сможет никого заставить", – добавил он.

Прогресса нет, – Казанский

В СМИ появилась информация, что вскоре из переговоров выйдет специальная представительница главы ОБСЕ в Украине и в ТКГ госпожа посол Хайди Грау.

Представитель Украины в ТКГ заметил, что прогресса от переговоров можно ожидать, если у России изменится линия поведения.

"Пока сдвигов нет – их все время нет. Нет прогресса – это из-за позиции России, которая заинтересована в продолжении войны", – отметил Казанский.

Казанский рассказал о переговорах в рамках ТКГ: смотрите видео

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