ОБСЕ за сутки зафиксировала почти 60 нарушений "тишины" на Донбассе

Наблюдатели ОБСЕ за сутки 19 января выявили 58 нарушений режима тишины на Востоке Украины. Большинство несоблюдений перемирия зафиксировали в Луганской области.

Детали нарушений на Донбассе

На Луганщине было 44 нарушения. Их зафиксировали к северо-востоку от участка разведения в районе поселка Золотое, которое подконтрольно Украине, и к западу от Луганска.

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Кстати, лишь на сутки раньше в регионе было только 2 нарушения.

В Донецкой области миссия зафиксировала 14 нарушений режима прекращения огня, в том числе 4 взрыва неопределенного происхождения. За предыдущий отчетный период зафиксировано 232 нарушения,

– рассказали в ОБСЕ.

Большинство нарушений произошли в районах к северу от Широкино и юго-западу от Светлодарска.

Боевики проводят сборы с командирами рот

По данным украинской разведки, Россия агитирует местное население на Донбассе вступать в ряды боевиков. Так, в начале недели оккупанты начали сборы с командирами рот, батарей и корректировщиками артиллерийского огня.

Россия может напасть на Украину: последние новости

В Беларуси, всего лишь в 200 километрах от Киева, заметили российскую военную технику, которая, согласно плану "военных учений" не должна была бы там быть. Накануне США сообщали, что Кремль может напасть на нашу страну с территории Беларуси.

Президент США Джо Байден заявил, что в случае нападения на Украину российским банкам могут запретить проводить любые операции с долларом.

Украинский лидер Владимир Зеленский призвал США немедленно ввести санкции против России, ведь после нападения ограничения уже не будут эффективными.

На фоне российской агрессии в Великобритании заявили, что могут увеличить поставки оружия в Украину. Кстати, нашей стране уже предоставили 2 тысячи противотанковых гранатометов.

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