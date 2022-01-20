ОБСЕ за сутки зафиксировала почти 60 нарушений "тишины" на Донбассе

20 января 2022 , 10:51
Читати новину українською

Источник:

ОБСЕ

Наблюдатели ОБСЕ за сутки 19 января выявили 58 нарушений режима тишины на Востоке Украины. Большинство несоблюдений перемирия зафиксировали в Луганской области.

Детали нарушений на Донбассе

На Луганщине было 44 нарушения. Их зафиксировали к северо-востоку от участка разведения в районе поселка Золотое, которое подконтрольно Украине, и к западу от Луганска.

К теме Россия хочет официально признать боевиков на Донбассе: в Думу внесли проект обращения к Путину

Кстати, лишь на сутки раньше в регионе было только 2 нарушения.

В Донецкой области миссия зафиксировала 14 нарушений режима прекращения огня, в том числе 4 взрыва неопределенного происхождения. За предыдущий отчетный период зафиксировано 232 нарушения,
– рассказали в ОБСЕ.

Большинство нарушений произошли в районах к северу от Широкино и юго-западу от Светлодарска.

Боевики проводят сборы с командирами рот

По данным украинской разведки, Россия агитирует местное население на Донбассе вступать в ряды боевиков. Так, в начале недели оккупанты начали сборы с командирами рот, батарей и корректировщиками артиллерийского огня.

Россия может напасть на Украину: последние новости

Это может вас заинтересовать – Россия может устроить провокации возле Украины: видео

 

Автор: Софія Мінджоса