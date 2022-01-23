ОБСЕ зафиксировала 231 нарушение режима тишины в зоне ООС за сутки

Наблюдатели международной миссии зафиксировали в течение 21 января по меньшей мере 75 нарушений режима прекращения огня в Донецкой области. Еще о 156 случаях отчитались в Луганской области.

К тому же СММ ОБСЕ обнаружили на оккупированной Луганщине ОБСЕ 2 десятка неотведенных "Градов".

Важно Сутки на Донбассе: оккупанты 4 раза нарушили режим тишины, пострадал украинский герой

Какие нарушения зафиксировали наблюдатели

В отчете говорится, что в Донецкой области СММ зафиксировала 75 нарушений режима прекращения огня, в том числе 14 взрывов, из которых 1 разрыв боеприпаса и 13 взрывов неопределенного происхождения.

Отмечается, что большинство таких случаев выявлено в районах:

неподалеку Чермалыка (подконтрольный правительству, 77 километров к югу от Донецка),

юго-западнее Горловки (неподконтрольная правительству, 39 километров северо-восточнее Донецка),

а также на северо-восток и север от Широкино (подконтрольный правительству, 100 километров к югу от Донецка).

В Луганской области Миссия зафиксировала 156 нарушений режима прекращения огня, в том числе 50 взрывов неопределенного происхождения. Практически все нарушения произошли вблизи участка разведения в районе Золотого (подконтрольный правительству, 60 км к западу от Луганска).

Также наблюдатели СММ ОБСЕ обнаружили 22 реактивные системы залпового огня (БМ-21 "Град"), размещенные с нарушением минских договоренностей в оккупированных районах Луганской области. Их оккупанты разместили вблизи населенного пункта Хрустальный (56 километров на юго-запад от Луганска).

Как прошли сутки на Донбассе

В течение 22 января оккупанты 4 раза нарушили режим тишины на Донбассе. Из-за действий врага один украинский защитник получил боевое травмирование. Сейчас герой находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья оценивают как удовлетворительное.

Где было "горячо"