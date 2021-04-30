На оккупированной части Донецкой области присутствуют как минимум 15 современных российских бронированных автомобилей "Есаул". Их заметили наблюдатели СММ (Специальной мониторинговой миссии) ОБСЕ на Донбассе.

Эти броневики производят только на территории России. Об этом сообщил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время заседания постоянного совета ОБСЕ 29 апреля.

Обратите внимание Боевики уничтожили камеру ОБСЕ и обстреляли из-под нее украинские позиции

Россия продолжает поставлять военную технику боевикам на Донбассе

Цымбалюк подчеркнул, что Россия продолжает поставлять боевикам на Донбассе свое современное вооружение. Какое, что следует выделить , изготавливают только в России.

14 апреля СММ впервые заметила 15 бронированных транспортных средств УАЗ "Есаул" вблизи оккупированного села Александровское – за 21 километр от линии соприкосновения,

– заявил украинский представитель.

Россия, добавил Цымбалюк, должна сосредоточить усилия на выполнении своей части обязательств по минским договоренностям. Вместо этого она:

Постоянно создает провокации и разжигает вражду на Востоке Украины.

Усиливает военное присутствие у границ Украины.

Проводит агрессивную дезинформационную кампанию, раздает российские паспорта украинским гражданам.

При этом продолжаются обстрелы со стороны пророссийских боевиков, от которых гибнут украинские защитники.

По состоянию на сейчас (29 апреля) российское "тяжелое вооружение и большинство военнослужащих остаются на земле, а большие десантные корабли – в Черном море".

Обратите внимание: наблюдатели ОБСЕ и ранее неоднократно фиксировали российское оружие и технику на оккупированных территориях Украины.