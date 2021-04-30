На окупованій частині Донецької області є щонайменше 15 сучасних російських броньованих автомобілів "Есаул". Їх помітили спостерігачі СММ (Спеціальної моніторингової місії) ОБСЄ на Донбасі.

Ці броньовики виробляють тільки на території Росії. Про це повідомив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час засідання постійної ради ОБСЄ 29 квітня.

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Росія продовжує постачати військову техніку бойовикам на Донбасі

Цимбалюк наголосив, що Росія продовжує постачати бойовикам на Донбасі своє сучасне озброєння. Яке, що слід виокремити, виготовляють тільки у Росії.

14 квітня СММ вперше помітила 15 броньованих транспортних засобів ВАЗ "Есаул" поблизу окупованого села Олександрівське – за 21 кілометр від лінії зіткнення,

– заявив український представник.

Росія, додав Цимбалюк, мала б зосередити зусилля на виконанні своєї частини зобов’язань щодо мінських домовленостей. Натомість вона:

Невпинно чинить провокації та розпалює ворожнечу на Сході України.

Посилює військову присутність біля кордонів України.

Проводить агресивну дезінформаційну кампанію, і роздає російські паспорти українським громадянам.

При цьому тривають обстріли з боку проросійських бойовиків, від яких гинуть українські захисники.

Станом на зараз (29 квітня) російське "важке озброєння та більшість військовослужбовців залишаються на землі, а великі десантні кораблі – у Чорному морі".

Зверніть увагу: спостерігачі ОБСЄ й раніше неодноразово фіксували російську зброю та техніку на окупованих територіях України.

Важливо знати Росія перед вторгненням в Україну у 2014 році теж заявляла про "відведення військ", – США