Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали с начала недели увеличение количества нарушений режима прекращении огня. Так, только за понедельник, 21 октября, представители специальной мониторинговой миссии насчитали не менее 240 взрывов в Луганской области и около 80 в Донецкой области.

Из ежедневного отчета СММ ОБСЕ становится понятно, что количество взрывов резко возросло. К примеру в воскресенье наблюдатели зафиксировали лишь 14 таких случаев на Луганщине.

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Подавляющее большинство нарушений режима прекращения огня зафиксировано в районах западнее и юго-западнее участка разведения в районе Золотого, находящегося под контролем Украины в 60 километрах от Луганска.

Что касается Донецкой области, то там также зафиксировали увеличение количества взрывов по сравнению с предыдущими сутками, с 30 до 80.

Половину нарушений выявлено в районах к северу и северо-востоку от Марьинки. Большинство взрывов произошла в районе между Авдеевка и Ясиноватой, какая зараза неподконтрольна Украины и расположена в 16 километрах северо-восточнее Донецка.

Напомним, что украинская сторона призывает оккупантов и РФ соблюдать обязательства по минскому договоренностям и прекратить обстреливать позиции ВСУ.

Что известно о разведении войск на Донбассе?

1 октября президент Зеленский заявил, что на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились о начале разведения войск в селе Петровское в Донецкой области и городе Золотое на Луганщине.

Спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик сообщил, что разведение сил и средств стартует 7 октября.

Министр обороны Андрей Загороднюк уточнил, что украинские военные отойдут на расстояние, которое позволит сразу вернуться обратно в случае нарушения договоренностей российскими оккупационными войсками.

Однако, 7 октября разведение войск так и не началось, потому что боевики нарушили договоренности.