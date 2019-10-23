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      ОБСЕ: на Донбассе существенно возросло количество взрывов

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      ОБСЕ: на Донбассе существенно возросло количество взрывов
      / ukrinform.ua

      Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали с начала недели увеличение количества нарушений режима прекращении огня. Так, только за понедельник, 21 октября, представители специальной мониторинговой миссии насчитали не менее 240 взрывов в Луганской области и около 80 в Донецкой области.

      Из ежедневного отчета СММ ОБСЕ становится понятно, что количество взрывов резко возросло. К примеру в воскресенье наблюдатели зафиксировали лишь 14 таких случаев на Луганщине.

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      Подавляющее большинство нарушений режима прекращения огня зафиксировано в районах западнее и юго-западнее участка разведения в районе Золотого, находящегося под контролем Украины в 60 километрах от Луганска.

      Что касается Донецкой области, то там также зафиксировали увеличение количества взрывов по сравнению с предыдущими сутками, с 30 до 80.

      Половину нарушений выявлено в районах к северу и северо-востоку от Марьинки. Большинство взрывов произошла в районе между Авдеевка и Ясиноватой, какая зараза неподконтрольна Украины и расположена в 16 километрах северо-восточнее Донецка.

      Напомним, что украинская сторона призывает оккупантов и РФ соблюдать обязательства по минскому договоренностям и прекратить обстреливать позиции ВСУ.

      Что известно о разведении войск на Донбассе?


      Карта окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Михаил Года
      Теги: Новости Украины Новости политики ОБСЕ Война на Донбассе Разведение войск
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