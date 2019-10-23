ОБСЄ: На Донбасі суттєво зросла кількість вибухів

Спостерігачі ОБСЄ зафіксували з початку тижня збільшення кількості порушень ркжимк припинення вогню. Так лише за понеділок, 21 жовтня, представники спеціальної моніторингової місії нарахували щонайменше 240 вибухів у Луганській області та приблизно 80 на Донеччині.

З щоденного звіту СММ ОБСЄ стає зрозуміло, що кількість вибухів різко зросла. До прикладу у неділю спостерігачі зафіксували лише 14 таких випадків на Луганщині.

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Переважна більшість порушень режиму припинення вогню зафіксована в районах на захід і південний захід від ділянки розведення в районі Золотого, яке перебуває під контролем України й розташоване за 60 кілометрів від Луганська.

Що до Донецької області, то там також зафіксували збільшення кількості вибухів у порівнянні з попередньою добою, з 30 до 80.

Половину порушень виявлено у районах на північ і північний схід від Мар’їнки. Більшість вибухів сталася в районі між Авдіївкою та Ясинуватою, яка зараза непідконтрольна Україні й розташована за 16 кілометрів на північний схід від Донецька.

Нагадаємо, що українська сторона закликає окупантів та РФ дотримуватися зобов'язань за Мінськими домовленостями та припинити обстрілювати позиції ЗСУ.

Що відомо про розведення військ на Донбасі?

1 жовтня президент Зеленський заявив, що на зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську сторони домовились про початок розведення військ у селі Петрівське на Донеччині та місті Золоте на Луганщині.

на Луганщині. Спецпредставник ОБСЄ в ТКГ Мартін Сайдік повідомив, що розведення сил і засобів стартує 7 жовтня.

Міністр оборони Андрій Загороднюк уточнив, що українські військові відійдуть на відстань, яка дозволить одразу повернутися назад у разі порушення домовленостей російськими окупаційними військами.

Проте, 7 жовтня розведення військ так і не розпочалося , бо бойовики порушили домовленості.