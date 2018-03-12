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ОБСЕ на Закарпатье: Розенко заявил об отсутствии оснований для введения миссии

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Введение миссии ОБСЕ в Закарпатье не нужно, заявил Розенко
Введение миссии ОБСЕ в Закарпатье не нужно, заявил Розенко / Коллаж 24 Канал

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил, что оснований для введения наблюдательной миссии ОБСЕ в Закарпатскую область нет.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Украина как демократическое государство не боится никаких мониторингов, но, откровенно вам скажу, никаких оснований для введения какого-то особого режима в Украине, в частности в языковом вопросе, я лично не вижу", — сказал Розенко.

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"Я не вижу никаких угроз языкам национальных меньшинств ни со стороны украинского законодательства, ни со стороны государственных или местных органов власти", — отметил вице-премьер.

Он также выразил убеждение, что все заявления соседних стран, в частности Венгрии, связаны с их внутриполитической борьбой, а также с гибридной войной России.

Напомним, накануне глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что ОБСЕ сообщила ему об открытии наблюдательной миссии на Закарпатье. Однако в Закарпатской ОГА заявили, что к ним не поступала информация об открытии миссии ОБСЕ в регионе.

Теги: Новости политики Новости Украины Венгрия Павел Розенко Новости Закарпатья ОБСЕ
Источник: 24 Канал
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