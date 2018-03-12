ОБСЕ на Закарпатье: Розенко заявил об отсутствии оснований для введения миссии

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил, что оснований для введения наблюдательной миссии ОБСЕ в Закарпатскую область нет.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Украина как демократическое государство не боится никаких мониторингов, но, откровенно вам скажу, никаких оснований для введения какого-то особого режима в Украине, в частности в языковом вопросе, я лично не вижу", — сказал Розенко.

Читайте также: В ОБСЕ рассказали детали "открытия" офиса на Закарпатье по просьбе Венгрии

"Я не вижу никаких угроз языкам национальных меньшинств ни со стороны украинского законодательства, ни со стороны государственных или местных органов власти", — отметил вице-премьер.

Он также выразил убеждение, что все заявления соседних стран, в частности Венгрии, связаны с их внутриполитической борьбой, а также с гибридной войной России.

Напомним, накануне глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что ОБСЕ сообщила ему об открытии наблюдательной миссии на Закарпатье. Однако в Закарпатской ОГА заявили, что к ним не поступала информация об открытии миссии ОБСЕ в регионе.