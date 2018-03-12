ОБСЄ на Закарпатті: Розенко заявив про відсутність підстав для введення місії

Віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко заявив, що підстав для введення спостережної місії ОБСЄ у Закарпатську область немає.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Україна як демократична держава не боїться ніяких моніторингів, але, відверто вам скажу, жодних підстав для введення якогось особливого режиму в Україні, зокрема в мовному питанні, я особисто не бачу", – сказав Розенко.

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"Я не бачу ніяких загроз мовам національних меншин ні зі сторони українського законодавства, ні зі сторони державних або місцевих органів влади", – зазначив віце-прем’єр.

Він також висловив переконання, що всі заяви сусідніх країн, зокрема Угорщини, пов'язані з їх внутрішньополітичною боротьбою, а також із гібридною війною Росії.

Нагадаємо, напередодні глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що ОБСЄ сповістила йому про відкриття спостережної місії на Закарпатті. Проте у Закарпатській ОДА заявили, що до них не надходила інформація про відкриття місії ОБСЄ у регіоні.