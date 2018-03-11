В ОБСЄ розповіли деталі "відкриття" офісу на Закарпатті на заяву Угорщини

Місія ОБСЄ посилила моніторинг ситуації в Ужгороді у відповідь на нещодавні події у місті та буде продовжувати здійснювати його й надалі.

Про це йдеться у відповіді місії ОБСЄ на запит "Української правди".

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Зазначається, що моніторинг ситуації на Закарпатті місія ОБСЄ буде реалізовувати шляхом безперервного патрулювання з Івано-Франківська, де розташований найближчий офіс організації.

"У відповідь на нещодавні події в Ужгороді та на його околицях СММ ОБСЄ, згідно зі своїм мандатом, посилила моніторинг у цьому районі та відповідно оприлюднила результати роботи у своїх звітах", – зазначили в організації.

Нагадаємо, глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що ОБСЄ повідомила його про відкриття спостережної місії на Закарпатті.



Водночас, речник Закарпатської ОДА Ярослав Галас розповів, що до них не надходила інформація про відкриття місії ОБСЄ у регіоні.