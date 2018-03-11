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В ОБСЕ рассказали детали "открытия" офиса на Закарпатье по просьбе Венгрии

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В ОБСЕ заявили, что мониторят ситуацию в Ужгороде из Ивано-Франковска
В ОБСЕ заявили, что мониторят ситуацию в Ужгороде из Ивано-Франковска

Миссия ОБСЕ усилила мониторинг ситуации в Ужгороде в ответ на недавние события в городе и будет продолжать осуществлять его и в дальнейшем.

Об этом говорится в ответе миссии ОБСЕ на запрос "Украинской правды".

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Отмечается, что мониторинг ситуации на Закарпатье миссия ОБСЕ будет реализовывать путем непрерывного патрулирования из Ивано-Франковска, где расположен ближайший офис организации.

"В ответ на недавние события в Ужгороде и его окрестностях СММ ОБСЕ, согласно своему мандату, усилила мониторинг в этом районе и соответственно обнародовала результаты работы в своих отчетах", – отметили в организации.

Напомним, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что ОБСЕ сообщила ему об открытии наблюдательной миссии на Закарпатье.

В то же время, представитель Закарпатской ОГА Ярослав Галас рассказал, что к ним не поступала информация об открытии миссии ОБСЕ в регионе.

Теги: Новости политики Новости Украины Новости Закарпатья ОБСЕ Новости Ивано-Франковска Венгрия
Источник: 24 Канал
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