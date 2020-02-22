18:08
22 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      НОВЫЕ САНЖАРЫ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ЕВРОВИДЕНИЕ 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путин поднимает рейтинг выступлениями. Главное зло для россиян
      Вєсті Кремля
      16:14, сегодня
      Вести.UA. Жир: Экстрасенсы спасут от коронавируса. Путинские байки
      Вєсті.UA
      17:48, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      НОВЫЕ САНЖАРЫ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ЕВРОВИДЕНИЕ 2020

      Что будет с тем, кто незаконно проникнет в обсервацию в Новых Санжарах

      - Читати новину українською
      Ситуация в Новых Санжарах / Коллаж 24 канала

      Если кто-то незаконным образом попадет в зону обсервации в Новых Санжарах, то останется там на 14-дневный карантин. Сейчас ситуация там спокойная.

       

      В Новых Санжарах 22 февраля все спокойно, нет никаких митингов и акций протеста, сказал на брифинге заместитель главы МВД Антон Геращенко.

      Читайте также: Скалецкая заявила, что после контакта с эвакуированными не выходила за пределы санатория: видео

      "Сотрудники Нацполиции и Нацгвардии взяли в кольцо санаторий и полностью контролируют режим. Если кто-то незаконным образом попадет в зону обсервации, то останется там на 14 дней", – отметил Геращенко.

      Добавим, что 22 февраля китайские СМИ распространили информацию о том, что инкубационный период коронавируса может длиться до 27 дней. Однако секретарь СНБО Украины Алексей Данилов это опроверг и заявил, что инкубационный период составляет 14 дней.

      Что известно об эвакуации людей из Уханя в Новые Санжары

      • 20 февраля самолет со здоровыми 45 украинцами и 27 иностранцами из Уханя приземлился в Харькове. Оттуда эвакуированных семью автобусами повезли в медцентр Нацгвардии "Новые Санжары" на Полтавщине.
      • Там все эвакуированные проведут 14 дней в обсервации – полном обследовании, чтобы убедиться, что никто из них не заболел. Сейчас все здоровы и чувствуют себя хорошо. В обсервации с эвакуированными все это время проведет и глава Минздрава Зоряна Скалецкая.
      • Против прибытия эвакуированных из Уханя в Новых Санжарах устроили протесты со стычками и блокированием дорог. К агрессивному противостояния могут быть причастны политические и деловые круги, говорят в МВД.
      • В столкновениях пострадали 9 правоохранителей и 1 гражданский.
      • Полиция задержала 24 человек и открыла 5 дел по факту столкновений. Впоследствии 23 задержанных отпустили. Одного задержанного взяли под ночной домашний арест.

      факти про коронавірус що відомо статистика цифри вірусна пневмонія
      Факты про коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала

      Россия довольна решением Гаагского трибунала по иску Украины
      сегодня
      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Здоровье Новости Украины Здоровье Министерство внутренних дел Антон Геращенко Лечение Новости Полтавы Новые Санжары
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 17:22 Последний вздох социализма: как живет Венесуэла и при чем здесь "Роснефть"
      сегодня , 13:55 Чемпионат мира по биатлону: Пидгрушная выборола для Украины бронзу в эстафете, победила Норвегия
      Юрій Семенюк
      11 февраля , 15:30 Как не получить ожоги и что делать, если это произошло
      сегодня , 13:30 Нацотбор на Евровидение-2020: что известно о финалистах песенного конкурса
      Юлія Турелик
      сегодня , 10:48 Отчет правительства: как эксперты оценивают работу Гончарука
      Ярослав Голобородько
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук