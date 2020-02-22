Что будет с тем, кто незаконно проникнет в обсервацию в Новых Санжарах

Если кто-то незаконным образом попадет в зону обсервации в Новых Санжарах, то останется там на 14-дневный карантин. Сейчас ситуация там спокойная.

В Новых Санжарах 22 февраля все спокойно, нет никаких митингов и акций протеста, сказал на брифинге заместитель главы МВД Антон Геращенко.

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"Сотрудники Нацполиции и Нацгвардии взяли в кольцо санаторий и полностью контролируют режим. Если кто-то незаконным образом попадет в зону обсервации, то останется там на 14 дней", – отметил Геращенко.

Добавим, что 22 февраля китайские СМИ распространили информацию о том, что инкубационный период коронавируса может длиться до 27 дней. Однако секретарь СНБО Украины Алексей Данилов это опроверг и заявил, что инкубационный период составляет 14 дней.

Что известно об эвакуации людей из Уханя в Новые Санжары

20 февраля самолет со здоровыми 45 украинцами и 27 иностранцами из Уханя приземлился в Харькове. Оттуда эвакуированных семью автобусами повезли в медцентр Нацгвардии "Новые Санжары" на Полтавщине.

Там все эвакуированные проведут 14 дней в обсервации – полном обследовании, чтобы убедиться, что никто из них не заболел. Сейчас все здоровы и чувствуют себя хорошо. В обсервации с эвакуированными все это время проведет и глава Минздрава Зоряна Скалецкая.

Против прибытия эвакуированных из Уханя в Новых Санжарах устроили протесты со стычками и блокированием дорог. К агрессивному противостояния могут быть причастны политические и деловые круги, говорят в МВД.

В столкновениях пострадали 9 правоохранителей и 1 гражданский.

Полиция задержала 24 человек и открыла 5 дел по факту столкновений. Впоследствии 23 задержанных отпустили. Одного задержанного взяли под ночной домашний арест.



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