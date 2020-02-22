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      Що буде з тим, хто незаконно проникне в обсервацію в Нових Санжарах

      - Читать новость на русском
      Ситуація в Нових Санжарах / Колаж 24 каналу

      Якщо хтось незаконним чином потрапить у зону обсервації в Нових Санжарах, то залишиться там на 14-денний карантин. Наразі ситуація там спокійна.

      У Нових Санжарах 22 лютого все спокійно, немає жодних мітингів та акцій протесту, сказав на брифінгу заступник голови МВС Антон Геращенко.

      Читайте також: Скалецька заявила, що після контакту з евакуйованими не виходила за межі санаторію: відео

      "Співробітники Нацполіції і Нацгвардії взяли в кільце санаторій і повністю контролюють режим. Якщо хтось незаконним чином потрапить у зону обсервації, то залишиться там на 14 днів", – зазначив Геращенко.

      Додамо, що 22 лютого китайські ЗМІ поширили інформацію про те, що інкубаційний період коронавірусу може тривати до 27 днів. Проте секретар РНБО України Олексій Данілов це спростував і заявив, що інкубаційний період складає 14 днів.

      Що відомо про евакуацію людей з Уханя в Нові Санжари

      • 20 лютого літак зі здоровими 45 українцями та 27 іноземцями з Уханя приземлився в Харкові. Звідти евакуйованих сімома автобусами повезли до медцентру Нацгвардії "Нові Санжари" на Полтавщині.
      • Там всі евакуйовані проведуть 14 днів на обсервації – повному обстеженні, щоб переконатися, що ніхто з них не занедужав. Наразі всі є здоровими та почуваються добре. На обсервації з евакуйованими весь цей час проведе і голова МОЗ Зоряна Скалецька.
      • Проти прибуття евакуйованих з Уханя в Нових Санжарах влаштували протести з сутичками та блокуванням доріг. До агресивного протистояння можуть бути причетними політичні і бізнесові кола, кажуть в МВС.
      • У сутичках постраждали 9 правоохоронців та 1 цивільний.
      • Поліція затримала 24 людей та відкрила 5 справ за фактом сутичок. Згодом 23 затриманих відпустили. Одного затриманого взяли під нічний домашній арешт.

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      Факти про коронавірус у цифрах / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Здоров'я Новини Здоров'я Міністерство внутрішніх справ Антон Геращенко Лікування Новини Полтави Нові Санжари
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