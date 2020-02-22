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      Ситуація в Нових Санжарах – під контролем, протестів немає

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      Ситуація в Нових Санжарах – під контролем, протестів немає / ngu.gov.ua/ua

      У Нових Санжарах правоохоронці взяли в кільце санаторій, де на обсервації перебувають евакуйовані з Уханя, і повністю контролюють ситуацію. Жодних мітингів чи протестів немає.

      "В Нових Санжарах все спокійно, мітингів немає. Національна поліція і Нацгвардія взяли в кільце санаторій і контролюють, щоб жодна людина, яка не має там бути, не проникла на територію", – сказав на брифінгу 22 лютого заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

      До теми: Протести у Нових Санжарах: Данілов розповів про підбурювачів

      За його словами, правоохоронці 22 лютого готуються пред'явити звинувачення затриманим у день масових заворушень, яких згодом відпустили. Геращенко зазначив, що всі затримані – мешканці Полтавської області.

      У мене немає інформації щодо того, що вони раніше були помічені на інших мітингах. Фактів, що привозили людей з інших областей у мене немає. Була інформація – що на різних порталах за гроші пропонували розміщувати інформацію, яка б розігрівала події,
      – розповів заступник голови МВС.

      Що відомо про затриманих у Нових Санжарах

      Зауважимо, що в полтавській поліції 21 лютого повідомили, що 16 з 24-ох затриманих у Нових Санжарах протестувальників не є місцевими жителями. Зокрема, серед мітингувальників були люди на авто з номерами інших областей.

      А в декому з так званих активістів впізнали "фермерів з Херсона", які виступали на акціях проти земельної реформи.

      Згодом Президент України Володимир Зеленський заявив, що всі організатори і замовники сутичок у Нових Санжарах понесуть відповідальність. Він також іронічно наголосив, що учасникам заворушень були "відомі світу вірусологи у спортивних костюмах".

      Читайте також: Люди хотіли спалити медцентр, щоб туди не привезли евакуйованих з Китаю, – влада Нових Санжар

      На думку глави МВС Арсена Авакова, за протестами в Нових Санжарах стоять представники політичної та бізнесової еліти.

      Дивіться відео з протестів і сутичок у Нових Санжарах 20 лютого:

      Що відомо про протести і сутички в Нових Санжарах

      • Протести і сутички в Нових Санжарах спалахнули 20 лютого, коли стало відомо, що саме туди привезуть евакуйованих з Уханя українців та іноземців.
      • Того ж дня літак зі здоровими українцями та іноземцями з Уханя приземлився в Харкові. Звідти евакуйованих автобусами повезли до медцентру Нацгвардії "Нові Санжари".
      • Там всі евакуйовані проведуть 14 днів на обсервації – повному обстеженні, щоб переконатися, що ніхто з них не занедужав.
      • Місцеві, начебто, жителі збунтувалися проти прибуття евакуйованих: влаштували масові протести з блокуванням доріг та сутичками з правоохоронцями.
      • Силовикам під вечір вдалося відтіснити від дороги блокувальників, тож усі 7 автобусів з евакуйованими заїхали до медцентру.
      • У сутичках постраждали 9 правоохоронців та 1 цивільний.
      • Поліція затримала 24 людей та відкрила 5 справ за фактом сутичок. Згодом 23 затриманих відпустили, а 1 особа перебуває під вартою.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Антон Геращенко Міністерство внутрішніх справ Поліція Новини Здоров'я Протести Сутички Коронавірус 2020 Нові Санжари Новини України
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