Ситуація в Нових Санжарах – під контролем, протестів немає

У Нових Санжарах правоохоронці взяли в кільце санаторій, де на обсервації перебувають евакуйовані з Уханя, і повністю контролюють ситуацію. Жодних мітингів чи протестів немає.

"В Нових Санжарах все спокійно, мітингів немає. Національна поліція і Нацгвардія взяли в кільце санаторій і контролюють, щоб жодна людина, яка не має там бути, не проникла на територію", – сказав на брифінгу 22 лютого заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

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За його словами, правоохоронці 22 лютого готуються пред'явити звинувачення затриманим у день масових заворушень, яких згодом відпустили. Геращенко зазначив, що всі затримані – мешканці Полтавської області.

У мене немає інформації щодо того, що вони раніше були помічені на інших мітингах. Фактів, що привозили людей з інших областей у мене немає. Була інформація – що на різних порталах за гроші пропонували розміщувати інформацію, яка б розігрівала події,

– розповів заступник голови МВС.

Що відомо про затриманих у Нових Санжарах

Зауважимо, що в полтавській поліції 21 лютого повідомили, що 16 з 24-ох затриманих у Нових Санжарах протестувальників не є місцевими жителями. Зокрема, серед мітингувальників були люди на авто з номерами інших областей.

А в декому з так званих активістів впізнали "фермерів з Херсона", які виступали на акціях проти земельної реформи.

Згодом Президент України Володимир Зеленський заявив, що всі організатори і замовники сутичок у Нових Санжарах понесуть відповідальність. Він також іронічно наголосив, що учасникам заворушень були "відомі світу вірусологи у спортивних костюмах".

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На думку глави МВС Арсена Авакова, за протестами в Нових Санжарах стоять представники політичної та бізнесової еліти.

Дивіться відео з протестів і сутичок у Нових Санжарах 20 лютого:

Що відомо про протести і сутички в Нових Санжарах

Протести і сутички в Нових Санжарах спалахнули 20 лютого, коли стало відомо, що саме туди привезуть евакуйованих з Уханя українців та іноземців.

Того ж дня літак зі здоровими українцями та іноземцями з Уханя приземлився в Харкові. Звідти евакуйованих автобусами повезли до медцентру Нацгвардії "Нові Санжари".

Там всі евакуйовані проведуть 14 днів на обсервації – повному обстеженні, щоб переконатися, що ніхто з них не занедужав.

Місцеві, начебто, жителі збунтувалися проти прибуття евакуйованих: влаштували масові протести з блокуванням доріг та сутичками з правоохоронцями.

Силовикам під вечір вдалося відтіснити від дороги блокувальників, тож усі 7 автобусів з евакуйованими заїхали до медцентру.

У сутичках постраждали 9 правоохоронців та 1 цивільний.

Поліція затримала 24 людей та відкрила 5 справ за фактом сутичок. Згодом 23 затриманих відпустили, а 1 особа перебуває під вартою.

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