Ситуация в Новых Санжарах – под контролем, протестов нет

В Новых Санжарах правоохранители взяли в кольцо санаторий, где на обсервации находятся эвакуированные из Уханя, и полностью контролируют ситуацию. Никаких митингов или протестов нет.

"В Новых Санжарах все спокойно, митингов нет. Национальная полиция и Нацгвардия взяли в кольцо санаторий и контролируют, чтобы ни один человек, который не должен там быть, не проник на территорию", – сказал на брифинге 22 февраля заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

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По его словам, правоохранители 22 февраля готовятся предъявить обвинения задержанным в день массовых беспорядков, которых впоследствии отпустили. Геращенко отметил, что все задержанные – жители Полтавской области.

У меня нет информации о том, что они ранее были замечены на других митингах. Фактов, что привозили людей из других областей, у меня нет. Была информация – что на разных порталах за деньги предлагали размещать информацию, которая разогревала события,

– рассказал заместитель главы МВД.

Что известно о задержанных в Новых Санжарах

Заметим, что в полтавской полиции 21 февраля сообщили, что 16 из 24-х задержанных в Новых Санжарах протестующих не являются местными жителями. В частности, среди митингующих были люди на авто с номерами других областей.

А в некоторых так называемых активистов узнали "фермеров из Херсона", которые выступали на акциях против земельной реформы.

Впоследствии Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все организаторы и заказчики столкновений в Новых Санжарах понесут ответственность. Он также иронично отметил, что участниками беспорядков были "известные миру вирусологи в спортивных костюмах".

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По мнению главы МВД Арсена Авакова, за протестами в Новых Санжарах стоят представители политической и бизнес-элиты.

Смотрите видео протестов и столкновений в Новых Санжарах 20 февраля:

Что известно о протестах и столкновениях в Новых Санжарах

Протесты и беспорядки в Новых Санжарах вспыхнули 20 февраля, когда стало известно, что именно туда привезут эвакуированных из Уханя украинцев и иностранцев.

В тот же день самолет со здоровыми украинцами и иностранцами из Уханя приземлился в Харькове. Оттуда эвакуированных автобусами повезли в медцентр Нацгвардии "Новые Санжары".

Там все эвакуированные проведут 14 дней в обсервации – полном обследовании, чтобы убедиться, что никто из них не заболел.

Местные якобы жители взбунтовались против прибытия эвакуированных: устроили массовые протесты с блокировкой дорог и стычками с правоохранителями.

Силовикам под вечер удалось оттеснить от дороги блокировщиков, поэтому все 7 автобусов с эвакуированными заехали в медцентр.

В столкновениях пострадали 9 правоохранителей и 1 гражданский.

Полиция задержала 24 человек и открыла 5 дел по факту столкновений. Впоследствии 23 задержанных отпустили, а 1 человек находится под стражей.

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