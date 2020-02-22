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      Ситуация в Новых Санжарах – под контролем, протестов нет

      - Читати новину українською
      Ситуация в Новых Санжарах – под контролем, протестов нет / ngu.gov.ua/ua

      В Новых Санжарах правоохранители взяли в кольцо санаторий, где на обсервации находятся эвакуированные из Уханя, и полностью контролируют ситуацию. Никаких митингов или протестов нет.

      "В Новых Санжарах все спокойно, митингов нет. Национальная полиция и Нацгвардия взяли в кольцо санаторий и контролируют, чтобы ни один человек, который не должен там быть, не проник на территорию", – сказал на брифинге 22 февраля заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

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      По его словам, правоохранители 22 февраля готовятся предъявить обвинения задержанным в день массовых беспорядков, которых впоследствии отпустили. Геращенко отметил, что все задержанные – жители Полтавской области.

      У меня нет информации о том, что они ранее были замечены на других митингах. Фактов, что привозили людей из других областей, у меня нет. Была информация – что на разных порталах за деньги предлагали размещать информацию, которая разогревала события,
      – рассказал заместитель главы МВД.

      Что известно о задержанных в Новых Санжарах

      Заметим, что в полтавской полиции 21 февраля сообщили, что 16 из 24-х задержанных в Новых Санжарах протестующих не являются местными жителями. В частности, среди митингующих были люди на авто с номерами других областей.

      А в некоторых так называемых активистов узнали "фермеров из Херсона", которые выступали на акциях против земельной реформы.

      Впоследствии Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все организаторы и заказчики столкновений в Новых Санжарах понесут ответственность. Он также иронично отметил, что участниками беспорядков были "известные миру вирусологи в спортивных костюмах".

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      По мнению главы МВД Арсена Авакова, за протестами в Новых Санжарах стоят представители политической и бизнес-элиты.

      Смотрите видео протестов и столкновений в Новых Санжарах 20 февраля:

      Что известно о протестах и столкновениях в Новых Санжарах

      • Протесты и беспорядки в Новых Санжарах вспыхнули 20 февраля, когда стало известно, что именно туда привезут эвакуированных из Уханя украинцев и иностранцев.
      • В тот же день самолет со здоровыми украинцами и иностранцами из Уханя приземлился в Харькове. Оттуда эвакуированных автобусами повезли в медцентр Нацгвардии "Новые Санжары".
      • Там все эвакуированные проведут 14 дней в обсервации – полном обследовании, чтобы убедиться, что никто из них не заболел.
      • Местные якобы жители взбунтовались против прибытия эвакуированных: устроили массовые протесты с блокировкой дорог и стычками с правоохранителями.
      • Силовикам под вечер удалось оттеснить от дороги блокировщиков, поэтому все 7 автобусов с эвакуированными заехали в медцентр.
      • В столкновениях пострадали 9 правоохранителей и 1 гражданский.
      • Полиция задержала 24 человек и открыла 5 дел по факту столкновений. Впоследствии 23 задержанных отпустили, а 1 человек находится под стражей.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новые Санжары Антон Геращенко Министерство внутренних дел Полиция Новости Здоровье Протесты столкновения Коронавирус 2020 Новости Украины
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