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      Пи*дуй на війну: п'яний чоловік вилаяв поліцейського-ветерана АТО у Нових Санжарах, – відео

      - Читать новость на русском
      Нацгвардієць Олександр Нетребко / facebook.com/mvs.gov.ua

      Агресивний чоловік у Нових Санжарах заявив поліцейському-ветерану АТО Олександру Нетребко у грубій формі, що той повинен поїхати на фронт, тому що нібито не воював на Донбасі. Поведінка протестувальника обурила мережу. Українці у коментарях підтримали поліцейського та подякували йому за витримку.

      Про інцидент повідомив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький на своїй фейсбук-сторінці. За його словами, це не єдиний подібний випадок.

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      П'яний чоловік під час протестів у Нових Санжарах образив нацгвардійця Нетребка: відео

      У МВС вирішили розповісти історію нацгвардійця і закликали учасників тих подій у Нових Санжарах вибачитись перед бойовим офіцером.

      Що відомо про ветерана АТО Нетребка

      Олександр Нетребко був ексзаступником командира 1-го батальйону 79-ої бригади. За словами поліції, він пройшов десятки бойових зіткнень і запеклих боїв. На війні він отримав два бойових поранення.

      Нетребко був нагороджений орденами Богдана Хмельницького 3-го та 2-го ступенів, орденом "За мужність" 3-го ступеню. Закінчивши військову кар’єру, він вирішив продовжити службу у патрульній поліції.

       

      Ветеран АТО Олександр Нетребко / Фото з фейсбук-сторінки Олександра Нетребка

      Що треба знати про сутички у Нових Санжарах

      • Ввечері 19 лютого кілька сотень жителів селища Нові Санжари вийшли на масові протести. Вони виступили проти розміщення у їх санаторії евакуйованих з китайського Уханю українців.
      • Вранці 20 лютого ситуація у селищі загострилася і туди приїхала поліція та Національна гвардія України. Силовики також привезли військову техніку, зокрема бронеавтомобілі.
      • Місцеві у цей час перекривали дороги, палили шини, та навіть влаштували сутички з поліцією, під час яких 9 силовиків отримали поранення.
      • Надвечір 20 лютого правоохоронцям вдалося відтіснити людей і зробити коридор для 7 автобусів з евакуйованими. У цей час місцеві почали кидати камінням в транспорт і кричати "Ганьба". Евакуйовані українці у відповідь показували серця.
      • Під час сутичок у Нових Санжарах поліція затримала 24 людей та відкрила 5 кримінальних справ. 21 лютого 23 затриманих відпустили.

      Важливо! У жодної евакуйованої з Китаю людини немає симптомів коронавірусу чи іншої застуди. На обсервації у Нових Санжарах протягом 14 днів перебуватимуть 45 евакуйованих українців, 27 іноземців і персонал, який обслуговував людей на літаку.

      Дивіться відео з протестів у Нових Санжарах 20 лютого:

       

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Нові Санжари Збройні сили України АТО Новини України Поліція Ветерани Скандал Нацгвардія
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