Пи*дуй на войну: пьяный мужчина обругал полицейского-ветерана АТО в Новых Санжарах, – видео

Агрессивный мужчина в Новых Санжарах заявил полицейскому-ветерану АТО Александру Нетребко в грубой форме, что тот должен поехать на фронт, потому что якобы не воевал на Донбассе. Поведение протестующего возмутило сеть. Украинцы в комментариях поддержали полицейского и поблагодарили его за выдержку.

Об инциденте сообщил первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий на своей фейсбук-странице. По его словам, это не единственный подобный случай.

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Пьяный мужчина во время протестов в Новых Санжарах оскорбляет нацгвардейца Нетребко: видео

В МВД решили рассказать историю нацгвардейца и призвали участников тех событий в Новых Санжарах извиниться перед боевым офицером.

Что известно о ветеране АТО Нетребко

Александр Нетребко был экс-заместителем командира 1-го батальона 79-й бригады. По словам полиции, он прошел десятки боевых столкновений и ожесточенных боев. На войне он получил два боевых ранения.

Нетребко был награжден орденами Богдана Хмельницкого 3-й и 2-й степеней, орденом "За мужество" 3-й степени. Закончив военную карьеру, он решил продолжить службу в патрульной полиции.

Ветеран АТО Александр Нетребко / Фото

Что надо знать о столкновениях в Новых Санжарах

Вечером 19 февраля несколько сотен жителей поселка Новые Санжары вышли на массовые протесты. Они выступили против размещения в их санатории эвакуированных из китайского Ухань украинцев.

Утром 20 февраля ситуация в поселке обострилась и туда приехала полиция и Национальная гвардия Украины. Силовики также привезли военную технику, в частности бронеавтомобили.

Местные в это время перекрывали дороги, жгли шины, и даже устроили столкновения с полицией, во время которых 9 силовиков получили ранения.

К вечеру 20 февраля правоохранителям удалось оттеснить людей и сделать коридор для 7 автобусов с эвакуированными. В это время местные начали бросать камнями в транспорт и кричать "Ганьба". Эвакуированные украинцы в ответ показывали сердца.

Во время столкновений в Новых Санжарах полиция задержала 24 человека и открыла 5 уголовных дел. 21 февраля 23 задержанных отпустили.

Важно! Ни у одного эвакуированного из Китая человека нет симптомов коронавируса или иной простуды. На обсервации в Новых Санжарах в течение 14 дней будут находиться 45 эвакуированных украинцев, 27 иностранцев и персонал, обслуживавший людей на самолете.