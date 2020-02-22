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      Пи*дуй на войну: пьяный мужчина обругал полицейского-ветерана АТО в Новых Санжарах, – видео

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      Нацгвардеец Александр Нетребко / facebook.com/mvs.gov.ua

      Агрессивный мужчина в Новых Санжарах заявил полицейскому-ветерану АТО Александру Нетребко в грубой форме, что тот должен поехать на фронт, потому что якобы не воевал на Донбассе. Поведение протестующего возмутило сеть. Украинцы в комментариях поддержали полицейского и поблагодарили его за выдержку.

      Об инциденте сообщил первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий на своей фейсбук-странице. По его словам, это не единственный подобный случай.

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      Пьяный мужчина во время протестов в Новых Санжарах оскорбляет нацгвардейца Нетребко: видео

      В МВД решили рассказать историю нацгвардейца и призвали участников тех событий в Новых Санжарах извиниться перед боевым офицером.

      Что известно о ветеране АТО Нетребко

      Александр Нетребко был экс-заместителем командира 1-го батальона 79-й бригады. По словам полиции, он прошел десятки боевых столкновений и ожесточенных боев. На войне он получил два боевых ранения.

      Нетребко был награжден орденами Богдана Хмельницкого 3-й и 2-й степеней, орденом "За мужество" 3-й степени. Закончив военную карьеру, он решил продолжить службу в патрульной полиции.

       

      Ветеран АТО Александр Нетребко / Фото

      Что надо знать о столкновениях в Новых Санжарах

      • Вечером 19 февраля несколько сотен жителей поселка Новые Санжары вышли на массовые протесты. Они выступили против размещения в их санатории эвакуированных из китайского Ухань украинцев.
      • Утром 20 февраля ситуация в поселке обострилась и туда приехала полиция и Национальная гвардия Украины. Силовики также привезли военную технику, в частности бронеавтомобили.
      • Местные в это время перекрывали дороги, жгли шины, и даже устроили столкновения с полицией, во время которых 9 силовиков получили ранения.
      • К вечеру 20 февраля правоохранителям удалось оттеснить людей и сделать коридор для 7 автобусов с эвакуированными. В это время местные начали бросать камнями в транспорт и кричать "Ганьба". Эвакуированные украинцы в ответ показывали сердца.
      • Во время столкновений в Новых Санжарах полиция задержала 24 человека и открыла 5 уголовных дел. 21 февраля 23 задержанных отпустили.

      Важно! Ни у одного эвакуированного из Китая человека нет симптомов коронавируса или иной простуды. На обсервации в Новых Санжарах в течение 14 дней будут находиться 45 эвакуированных украинцев, 27 иностранцев и персонал, обслуживавший людей на самолете.

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Новые Санжары Полиция Вооруженные силы Украины АТО Ветераны Скандал Нацгвардія
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