Тем, кто приедет в Украину сдавать ВНО из-за границы, не нужно будет пребывать в обсервации или самоизоляции. Это касается и абитуриентов со временно оккупированных территорий.

Участникам ВНО обеспечат выезд с оккупированных территорий

Однако избежать обсервации и самоизоляции удастся лишь тем, кто прибыл исключительно на ВНО. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге, информирует 24 канал.

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Отметим, что на последнем заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе обсуждали вопросы ВНО. Участники договорились обеспечить беспрепятственный выезд с оккупированных территорий для лиц, которые хотят сдать внешнее независимое оценивание.

Что известно о ВНО-2020

Раньше тесты должны были провести в конце мая – начале июня, но из-за ситуации с коронавирусом их перенесли.

Минздрав подготовил рекомендации, согласно которым будет проходить тестирование.

Основная сессия внешнего независимого оценивания начнется 25 июня тестированием по математике и завершится 17 июля тестированием по химии.

тестированием по математике и завершится тестированием по химии. До 4 июня 2020 года зарегистрированные участники смогут скачать со своих информационных страниц приглашения, в которых будет указано время и место проведения тестирований.

Результаты основной сессии ВНО по всем учебным предметам участники узнают до 29 июля 2020 года.

Абитуриенты могут зарегистрироваться на участие в экзаменах по 11 предметам, из них есть три обязательные:

– украинский язык и литература;

– математика или история Украины (на выбор участника);

– еще один предмет на выбор.

Рекомендации для проведения ВНО / Инфографика 24 канала