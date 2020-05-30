Тим, хто приїде в Україну складати ЗНО з-за кордону, не потрібно буде відбувати обсервацію або самоізоляцію. Це стосується і абітурієнтів з тимчасово окупованих територій.

Учасникам ЗНО забезпечать виїзд з окупованих територій

Проте уникнути обсервації та самоізоляції вдасться лише тим, хто прибув виключно на ЗНО. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу, інформує 24 канал.

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Зазначимо, що на останньому засіданні Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі обговорювали питання ЗНО. Учасники домовились забезпечити безперешкодний виїзд з окупованих територій для осіб, що хочуть скласти зовнішнє незалежне оцінювання.

Що відомо про ЗНО-2020

Раніше тести мали провести наприкінці травня – на початку червня, але через ситуацію з коронавірусом їх перенесли.

МОЗ підготувало рекомендації, за яких відбуватиметься тестування.

Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання розпочнеться 25 червня тестуванням з математики і завершиться 17 липня тестуванням з хімії.

тестуванням з математики і завершиться 17 липня тестуванням з хімії. До 4 червня 2020 року зареєстровані учасники зможуть завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення, у яких буде зазначено час і місце проведення тестувань.

Результати основної сесії ЗНО з усіх навчальних предметів учасники дізнаються до 29 липня 2020 року.

Абітурієнти можуть зареєструватись на участь в іспитах з 11 предметів, з них є три обов'язкові:

– українська мова і література;

– математика або історія України (на вибір учасника);

– ще один предмет на вибір.



Рекомендації для проведення ЗНО / Інфографіка 24 каналу