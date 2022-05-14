Общая мобилизация, похоронки и выдуманные победы: к чему готов Путин

Общей мобилизации в России, скорее всего, не будет из-за чрезвычайно низкого морального духа россиян и низкого желания идти воевать против Украины. Далее читайте в эксклюзиве для сайта 24 канала.

Одно дело мобилизовать часть условных контрактников, приглашенных с российской периферии, и совсем другое – объявлять полную мобилизацию по всей стране.

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Поедут похоронки

Тогда мы увидим, что сюда отправят всех без исключения. В том числе и отмобилизованных из крупных российских городов, таких как Питер и Москва. А через некоторое время в обратном направлении поедут похоронки. В таких обстоятельствах уже нельзя будет так легко побороть шквал критики и недовольства матерей российских призывников. Поэтому этот вариант исключается.

Сейчас в Украине воюют только представители национальных меньшинств, проживающих в РФ. Следовательно, в национальных республиках зреет вопрос, почему воюют не этнические россияне, а именно граждане этих республик?

Путин не готов к шквалу критики со стороны россиян / Фото Getty Images

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Настоящих побед России в Украине нет и не будет

Понятно, что ни о каких подлинных победах не может быть и речи. Сегодня для россиян победой могут сделать "взятие" Мариуполя. В свою очередь это позволило автоматически одержать еще одну "победу" и открыть сухопутный коридор в Крым.

Последние ракетные обстрелы агрессора, прежде всего, направлены против украинской инфраструктуры, железнодорожных узловых станций и расположенных там электрических подстанций. Недавно российские войска нанесли массированный удар по электроподстанциям на железной дороге для того, чтобы остановить электропоезда, идущие к нам с помощью западных партнеров.

Важно и то, что эти транспортные узлы используются для экспорта украинского зерна.

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Президент России хочет не только уморить голодом всю нашу страну, но и значительную часть мира. Поступив таким образом, российский лидер хочет превзойти Сталина. Это и есть составляющие путинского рецепта победы.