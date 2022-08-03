Продолжат ли в Украине общую мобилизацию после 23 августа

Военное положение в Украине уже продлено до 23 августа. Но пролонгируют ли его дальше и будет ли общая мобилизация снова.

Пока нет официальной информации, продолжат ли общую мобилизацию и военное положение после 23 августа. Но можно предположить, что это произойдет.

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Военное положение и мобилизацию могут продлить после 23 августа

Верховная Рада, вероятно, примет это решение, потому что этого требуют обстоятельства. Ранее Президент Владимир Зеленский и министр обороны Алексей Резников заявили, что война в Украине будет продолжаться. Самый оптимистичный вариант – это до конца 2022 года.

Война россии из Украины: главное от Генштаба

На Волынском и Полесском направлениях белорусские подразделения провели тренировку в своем генштабе. россияне используют территорию Беларуси для переброски ДРГ на территорию Украины.

На Северском направлении враг обстреливал позиции ВСУ по ствольной артиллерии и проводил воздушную разведку в приграничных районах Черниговской и Сумской областей.

На Слобожанском направлении оккупанты удерживают занятые территории и стараются не допустить продвижения ВСУ.

В Харьковском направлении враг обстреливал районы 13 населенных пунктов. Оккупанты хотели продвинуться в направлении Кочубеевка – Дементиевка, но получили отпор и отошли.

В Славянском направлении обстрелы зафиксировали около 9 населенных пунктов. Вражеская ДРГ пыталась проводить разведку в районе на юг Мазановки, но ВСУ обезвредили их.

В Бахмутском направлении захватчики обстреливали из артиллерии районы 7 населенных пунктов. Враг нанес авиаудары вблизи Семигорья и Белогоровки. оккупанты наступали на 5 направлениях, но потерпели неудачу. На направлениях Владимировка – Соледарь и Покровское – Бахмут бои продолжаются.

На Авдеевском направлении враг обстреливал район Авдеевки и пытался улучшить тактическое положение, но безрезультатно.

На Новопавловском и Запорожском направлениях обстрелы зафиксированы около 8 населенных пунктов.

На Южнобужском направлении враг атаковал позиции ВСУ по танкам, ствольной и реактивной артиллерии в районах 14 населенных пунктов. Он применил авиацию для удара вблизи урочища Плотницкое. Кроме того, россияне проводят воздушную разведку.

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