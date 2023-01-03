Как подтвердить непригодность к военной службе во время мобилизации в Украине

В Украине уже более десяти месяцев продолжается общая мобилизация. Однако призыву подлежат не все граждане. Как подтвердить непригодность к военной службе, рассказываем дальше.

Во время мобилизации призывники проходят военно-врачебную комиссию. Именно во время нее и определяют пригодность к военной службе. Об этом информирует 24 канал.

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Непригодность к военной службе должна подтвердить медкомиссия

Согласно 23 статье Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" призыву не подлежат, в частности:

признаны в установленном порядке лицами с инвалидностью,

выводом военно-врачебной комиссии признаны непригодными по состоянию здоровья на срок до 6 месяцев (с последующим прохождением военно-врачебной комиссии) и так далее.

Поэтому для подтверждения непригодности к военной службе во время общей мобилизации необходимо пройти медобследование. Кстати, позже даже могут исключить из военного учета.

"Постановление "Непригоден к военной службе с пересмотром через 6-12 месяцев" принимается на военное время на основании статей 7, 11, 12г, 13д, 24, 37, 44, 48, 56, 59, 65, 72, 81 Расписания болезней в случаях, когда для восстановления годности (ограниченной годности) к военной службе необходим срок от 6 до 12 календарных месяцев", – отметил правовой аналитик благотворительного фонда "Право на защиту" Руслан Романов.

Если же соответствующие обследования проходили в военном лечебном учреждении, осмотр проводит госпитальная (гарнизонная) медкомиссия.

Медицинские справки

Следует отметить, что при прохождении медицинского обследования граждане могут предоставить все медицинские справки, которые считаются необходимыми. Впрочем, ни одна из них не является основанием для того, чтобы личность сочли непригодной. Справку могут только учитывать в консультационных целях при установлении диагноза.

Если врачам ВВК (военно-врачебной комиссии) трудно окончательно определить состояние здоровья военнообязанного, он направляется на амбулаторное или стационарное обследование в лечебно-профилактическое учреждение Минздрава Украины с последующим осмотром ВВК,

– подчеркнул правовой аналитик.