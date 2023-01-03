Під час мобілізації призовники проходять військово-лікарську комісію. Саме під час неї і визначають придатність до військової служби. Про це інформує 24 канал.

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Непридатність до військової служби має підтвердити медкомісія

Відповідно до 23 статті Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" призову не підлягають, зокрема:

визнані у встановленому порядку особами з інвалідністю,

висновком військово-лікарської комісії визнані непридатними за станом здоров'я на термін до 6 місяців ( з наступним проходженням військово-лікарської комісії) тощо.

Тож для підтвердження непридатності до військової служби під час загальної мобілізації необхідно пройти медобстеження. До речі, опісля людину можуть виключити з військового обліку.

"Постанова "Непридатний до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців" приймається на воєнний час на підставі статей 7, 11, 12г, 13д, 24, 37, 44, 48, 56, 59, 65, 72, 81 Розкладу хвороб у випадках, коли для відновлення придатності (обмеженої придатності) до військової служби необхідний термін від 6 до 12 календарних місяців", – зазначив правовий аналітик благодійного фонду "Право на захист" Руслан Романів.

Якщо ж відповідні обстеження проходили у військовому лікувальному закладі, то огляд проводить госпітальна (гарнізонна) медкомісія.

Медичні довідки

Варто зазначити, що під час проходження медичного обстеження громадяни можуть надати всі медичні довідки, які вважають необхідними. Втім, жодна з них не є підставою для того, аби особу визнали не придатною. Довідку можуть лише враховувати в консультаційних цілях під час встановлення діагнозу.

Якщо лікарям ВЛК (військово-лікарської комісії) важко остаточно визначити стан здоров'я військовозобов'язаного, він направляється на амбулаторне або стаціонарне обстеження у лікувально-профілактичний заклад МОЗ України з подальшим оглядом ВЛК,

– підкреслив правовий аналітик.

Зверніть увагу! Раніше 24 канал інформував, як проходить медкомісія призовників. Зокрема, військовозобов'язаних оглядають хірург, терапевт, невропатолог, психіатр, окуліст, оториноларинголог, стоматолог, дерматолог, за медичними показаннями – лікарями інших спеціальностей. Детальніше про це читайте тут.