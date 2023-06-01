Пригожин требует объявить всеобщую мобилизацию в России: почему Путин не решается на это

Глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин призывает объявить в России всеобщую мобилизацию. Кроме того, верный пес кремлевского диктатора Рамзан Кадыров считает, что в стране должно быть введено военное положение.

Путин не идет на такой шаг, потому что просто боится. Такое мнение 24 Каналу озвучил российский правозащитник Марк Фейгин.

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Результата не будет

На фоне операций российских добровольцев на территории страны-агрессора Вячеслав Гладков и другие главы приграничных регионов заявляют о создании территориальной обороны. Однако оккупанты жалуются, что нет оружия.

Это как в анекдоте: "Почему вы проиграли войну? Пункт первый: не было патронов". Все, остальные пункты неважны. Что это за тероборона без оружия? Можете с рогатками их пустить против РДК, посмотрим на результат,

– сказал Фейгин.

Более того, можно вспомнить 21 сентября 2022, когда в России объявили частичную мобилизацию. По словам самого Путина, они собрали 325 тысяч человек.

"Они все воюют – либо на первой линии, либо дальше, либо в тылу у фронта. И какой результат? Взятие Соледара и частично Бахмута? Больше ничего", – подчеркнул российский правозащитник.

Пускай россияне наберут еще 500 тысяч, а это – невероятная нагрузка. Нужны вооружения, амуниция, обучение, офицеры и так далее. Вероятно, соответствующих возможностей в таком объеме нет. Бойцов можно просто обувать и одевать во что попало, давать АКМ и отправлять на фронт.

Однако Путин отдает себе отчет, что решающего результата это не принесет. Российским войскам не удастся "дойти до Киева".

А почему раньше не дошли, кто им мешал? Сначала они не пришли, когда начали войну 24 февраля, потом Пригожин здесь прыгал и рассказывал сказки. Где результат?

– акцентировал оппозиционер.

Зато Украина при поддержке западных партнеров готовится к контрнаступлению. Как отмечает Фейгин, вряд ли россияне успеют провести всеобщую мобилизацию, чтобы спастись от него.

"А военное положение, я думаю, они введут. В приграничных регионах ввели так называемое "особое состояние", вероятнее всего, сейчас его переквалифицируют", – подытожил Марк Фейгин.

Фейгин о мобилизации и военном положении в России: смотрите видео

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