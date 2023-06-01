Пригожин требует объявить всеобщую мобилизацию в России: почему Путин не решается на это
Глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин призывает объявить в России всеобщую мобилизацию. Кроме того, верный пес кремлевского диктатора Рамзан Кадыров считает, что в стране должно быть введено военное положение.
Путин не идет на такой шаг, потому что просто боится. Такое мнение 24 Каналу озвучил российский правозащитник Марк Фейгин.
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Результата не будет
На фоне операций российских добровольцев на территории страны-агрессора Вячеслав Гладков и другие главы приграничных регионов заявляют о создании территориальной обороны. Однако оккупанты жалуются, что нет оружия.
Это как в анекдоте: "Почему вы проиграли войну? Пункт первый: не было патронов". Все, остальные пункты неважны. Что это за тероборона без оружия? Можете с рогатками их пустить против РДК, посмотрим на результат,
– сказал Фейгин.
Более того, можно вспомнить 21 сентября 2022, когда в России объявили частичную мобилизацию. По словам самого Путина, они собрали 325 тысяч человек.
"Они все воюют – либо на первой линии, либо дальше, либо в тылу у фронта. И какой результат? Взятие Соледара и частично Бахмута? Больше ничего", – подчеркнул российский правозащитник.
Пускай россияне наберут еще 500 тысяч, а это – невероятная нагрузка. Нужны вооружения, амуниция, обучение, офицеры и так далее. Вероятно, соответствующих возможностей в таком объеме нет. Бойцов можно просто обувать и одевать во что попало, давать АКМ и отправлять на фронт.
Однако Путин отдает себе отчет, что решающего результата это не принесет. Российским войскам не удастся "дойти до Киева".
А почему раньше не дошли, кто им мешал? Сначала они не пришли, когда начали войну 24 февраля, потом Пригожин здесь прыгал и рассказывал сказки. Где результат?
– акцентировал оппозиционер.
Зато Украина при поддержке западных партнеров готовится к контрнаступлению. Как отмечает Фейгин, вряд ли россияне успеют провести всеобщую мобилизацию, чтобы спастись от него.
"А военное положение, я думаю, они введут. В приграничных регионах ввели так называемое "особое состояние", вероятнее всего, сейчас его переквалифицируют", – подытожил Марк Фейгин.
Фейгин о мобилизации и военном положении в России: смотрите видео
Мобилизация в России: последние новости
- Молодые мужчины массово погибают на войне, которую Россия развязала против нашего государства. Согласно статистике, подтверждены смерти россиян на войне в возрасте 20 – 24 лет составляют треть всех смертей русских мужчин в 2022 году.
- В ходе принудительной мобилизации россияне строят бизнес на временно оккупированных территориях Украины. Они предлагают освобождение от призыва на службу, конечно, за безумную цену.
- У российских мобилизованных будут забирать загранпаспорта. Если военный откажется отдавать документ на хранение, он будет признан недействительным.