В общей сложности погибли 36 человек: Николаевская ОВА обнародовала список погибших от авиаудара
5 апреля 2022 , 17:00Читати новину українською
Николаевская ОВА обнародовала список погибших под авиаудара.
Жертвами оккупантов стали мирные люди, выполнявшие свою работу. Светлая память о погибших навсегда останется в сердцах их близких и коллег.
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Погибшие в результате российского ракетного удара в здании ОВА
Военнослужащие в/ч 3039:
Владислав Аркушенко;
Кирилл Обеременко;
Владимир Токарев;
Максим Фёдоров.