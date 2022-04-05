В общей сложности погибли 36 человек: Николаевская ОВА обнародовала список погибших от авиаудара

Николаевская ОВА обнародовала список погибших под авиаудара.

Жертвами оккупантов стали мирные люди, выполнявшие свою работу. Светлая память о погибших навсегда останется в сердцах их близких и коллег.

Заметьте Съемочная группа CNN попала под артобстрел возле Николаева

Погибшие в результате российского ракетного удара в здании ОВА

Военнослужащие в/ч 3039:

Владислав Аркушенко;

Кирилл Обеременко;

Владимир Токарев;

Максим Фёдоров.