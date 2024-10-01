Остановитесь, чтобы вспомнить: что нужно знать об общенациональной минуте молчания

В День защитников и защитниц, 1 октября, в 09:00 состоялась всеукраинская минута молчания в память о погибших Героях. В этот день и в этот момент вся страна на мгновение остановилась, чтобы почтить память тех, кто вернулся с войны на щите.

В частности, в ряде городов на некоторое время будет приостановлено движение транспорта. О том, почему минута молчания важна для украинцев, как этот ритуал зародился и что будет происходить в городах Украины – рассказывает 24 Канал.

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Откуда пошла традиция чествования минутой молчания

Минута молчания, как символ уважения к погибшим, практикуется во многих культурах и религиях для почтения памяти и выражения сочувствия семьям и близким. Хотя трудно точно определить ее происхождение, подобные ритуалы коммеморации существуют с древних времен, однако именно трагические события ХХ века сделали минуту молчания общепринятым символом скорби по миллионам жертв.

До 2022 года в Министерстве обороны Украины существовала традиция – ежедневно бить в колокол и объявлять имена погибших.

Уже в марте 2022 года президент Владимир Зеленский подписал указ о введении ежедневной минуты молчания в 9:00. Этот шаг стал символом единства украинцев в борьбе за независимость и памяти погибших военных и мирных жителей, а также знаком солидарности и поддержки тех, кто переживает потерю.

Минута молчания в Украине: смотрите видео

Какие мероприятия будут проходить в городах Украины

Киев

1 октября в 9:00 Киев почтит память погибших Защитников и Защитниц минутой молчания и остановкой движения на Крещатике и Майдане Независимости. В рамках мероприятий на государственном уровне минута молчания состоится в 9:00 на Крещатике и Майдане Независимости,

– говорится в сообщении КГГА.

Отмечается, что в центре города движение будет приостановлено примерно на 10 минут.

Управление патрульной полиции в Киеве остановит движение транспорта на улице Крещатик в районе перекрестка с Аллеей Героев Небесной Сотни с 8:55 до 9:05.

КГГА призывает киевлян и гостей столицы присоединиться к чествованию памяти павших героев и остановиться в 9:00, чтобы почтить тех, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость Украины.

Львов

Во Львове также приостановят работу автобусов, трамваев и троллейбусов. С 9:00 до 9:01 на внешних табло электротранспорта марки "Электрон" вместо номеров маршрутов будет отображен лозунг "Герои не умирают!". Водителей автомобилей просят остановиться в это время вместе с общественным транспортом.

Прошу выйти из дома, машины, трамвая, приложить руку к сердцу и поблагодарить тех, кто отдал самое ценное за независимость. Вспомните кого-то из наших знакомых. Подумайте о тех, за кого некому молиться. Память – это то, чего мы никогда не отдадим,

– призвал горожан мэр Львова Андрей Садовый.

Также на территории города определено более 20 локаций, где патрульная полиция на одну минуту остановит движение частного и общественного транспорта и через громкоговорители будет сообщать львовянам о минуте молчания, чтобы как можно больше людей смогли присоединиться.

Кроме того, на одну минуту остановится работа школ, ЦПАУ, социальных служб, сервисных центров "Львовводоканала", "Львовтеплоэнерго", районных администраций и других городских учреждений.

Черновцы

В Черновцах каждый день в 9:00 выстраиваются полицейские, прохожие останавливаются. Люди выходят из офисов, звонят колокола.

Черновцы едва ли не единственный областной центр, где такое чествование героев стало ежедневной практикой. Важным также является то, что для горожан – это не рутина.

Луцк

Луцк также присоединится к общенациональной минуте молчания. В городе на 5 минут остановят движение транспорта. Соответствующее распоряжение было опубликовано на сайте Луцкого городского совета.

Управлению патрульной полиции области поручено организовать остановку общественного и частного транспорта, а также перекрытие центральных улиц города на период объявления общенациональной минуты молчания с 08:58 до 09:03.

После минуты молчания состоится возложение цветов к памятному знаку "Борцам за свободу и независимость Украины" на Киевской площади и у памятного фотостенда "Герои Небесной Сотни – Герои непокоренной Украины" на Театральной площади областного центра.

Николаев

Еще один город, где будет остановлено движение коммунального транспорта на 1 минуту – Николаев.

Николаев присоединится. Остановится весь коммунальный транспорт. Остановитесь и вы. Должны помнить о цене независимости,

– написал Николаевский городской голова Александр Сенкевич.