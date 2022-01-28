Общенационального локдана в Украине не будет, – Ляшко

Виктор Ляшко заявил, что общенационального локдана в Украине не будет. В частности из-за неоднородной эпидситуации в разных регионах.

Министр подтвердил, что посоветовал перейти на дистанционное образование в учебных заведениях. Об этом глава министерства рассказал 28 января.

К теме Ляшко назвал области, которые вскоре могут попасть в красную зону

Локдауна в Украине не будет

Виктор Ляшко пояснил, что детям рекомендовали уйти на каникулы или перейти на две недели на дистанционное обучение. Однако решение должен принимать каждый отдельный регион.

"Почему это не делается общенациональным правилом? Потому что эпидситуация неоднородная в разных регионах. Сегодня мы видим эпицентр вспышки на Западе Украины", – заявил Ляшко.

Министр здравоохранения пояснил, что даже если 15 областей будут красными, то локдауна не будет.

Локдаун вводить не будем. Украина работает в адаптивном карантине, который доказал свою эффективность в 2021 году, когда мы проходили волны,

– пояснил Ляшко.

Министр вспомнил, что во время первой волны 10 областей не были "красными", а во время второй – 6.

Украина и в дальнейшем будет в адаптивном карантине

Глава министерства пояснил, что распространение болезни неравномерно, поэтому Украина планирует пройти ситуацию в адаптивном карантине. Виктор Ляшко вспомнил слова премьера, что это делают для того, чтобы: