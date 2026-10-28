Общественники просят народных депутатов не голосовать за новый Гражданский кодекс

Более 50 общественных организаций и СМИ призвали народных депутатов не принимать проект нового Гражданского кодекса № 15150. Именно эту законодательную инициативу, которую весной представил на рассмотрение Верховной Рады спикер Руслан Стефанчук и которая вызвала масштабные уличные протесты, уже готовят ко второму чтению.

Против принятия этого документа в своем заявлении выступили десятки организаций, в частности "Зеркало недели", общественная организация "Институт массовой информации", "Детектор медиа", общественная инициатива "Голка", Центр прав человека ZMINA, "Экология – Право – Человек", "Украинская природоохранная группа", WWF-Украина, "Терен" и другие организации.

Один из ключевых аргументов подписантов – риск потери правовой преемственности. Действующий Гражданский кодекс применяется более 22 лет, и за это время суды выработали практику, на которую опираются граждане, бизнес и государство.

Полная замена кодекса нивелирует применение части устоявшихся правовых выводов и может создать правовую неопределенность, считают активисты.

Авторы заявления предупреждают, что в случае принятия проект создает риски также для защиты государственной, коммунальной и частной собственности, свободы слова, права на неприкосновенность частной жизни, а также прав женщин, детей и ЛГБТИК+ людей.

В то же время подписанты поддерживают модернизацию гражданского законодательства и его приведение в соответствие с европейскими стандартами путем внесения изменений в действующий Гражданский кодекс. Они подчеркивают, что такие изменения требуют надлежащего общественного обсуждения и оценки возможных последствий.

Мы рискуем не просто изменить правила, а обесценить десятилетия работы судов. За более чем 22 года Верховный Суд наработал ценную практику, которая помогает государству и общинам возвращать незаконно отчужденное имущество. Но наибольшие риски новый Гражданский кодекс может создать для публичной собственности – в частности, для объектов, ограниченных в обороте, имущества, необходимого для выполнения государством своих основных функций и обеспечения обороноспособности, объектов права собственности украинского народа и земли, выведенной из гражданского оборота… Гражданский кодекс не идеален, но его можно совершенствовать точечными изменениями, а не заменять полностью новым документом, – председатель общественной инициативы "Голка" Ирина Федорив объясняет, почему принятие нового закона может обернуться катастрофой.

Документ также создает риски не только для защиты собственности, но и для прав человека и свободы слова. Это и "право на забвение", что приведет к требованиям удаления архивных материалов. И ограничение публикации общественно значимой переписки юридических лиц. И чрезмерно широкое "право на ответ", даже когда обнародованная информация является достоверной и т. д. Представители СМИ уже отмечали, что в такой редакции Гражданский кодекс существенно ограничит право общества знать и, соответственно, контролировать деятельность власти и публичных лиц. Зато предоставит больше возможностей для злоупотреблений властью. Это неприемлемо для страны, которая такой ценой отстаивает демократию, – подчеркивает шеф-редактор группы изданий "Детектор медиа".

Для граждан сведение судебной практики к нулю может означать более длительные судебные процессы, дополнительные расходы и менее предсказуемые решения судебной системы. Для бизнеса – рост правовой неопределенности, а для государства – дополнительная нагрузка на судебную систему.

Общественные организации и СМИ, поддерживающие изложенную позицию, могут присоединиться к заявлению, заполнив форму.

Напомним, после принятия Гражданского кодекса в первом чтении весной 2026 года в Украине начались уличные протесты. За несколько часов граждане собрали более 29 000 подписей под петицией к Владимиру Зеленскому с требованием наложить вето на законопроект в случае его дальнейшего принятия.

Документ объемом более 800 страниц, одним из главных инициаторов которого стал спикер парламента Руслан Стефанчук, подвергся жесткой критике со стороны медиасообщества, правозащитников и общественных организаций из-за ряда скандальных норм.

Народные депутаты подали к законодательной инициативе более 15 000 правок – это антирекорд за всю историю работы этого созыва парламента.