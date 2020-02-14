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      Общественное отреагировало на заявление ОПУ относительно программы "Схемы" о Зеленском в Омане

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      Общественное отреагировало на заявление Офиса Президента относительно программы "Схемы" о Зеленском в Омане / Facebook-сторінка "UА: Перший"

      В Офисе президента посоветовали телеканалу "UA: Первый" обратить внимание на распространение в эфире информации, что не соответствует действительности и является откровенной манипуляцией общественным сознанием. Так ОПУ отреагировал на материал проекта "Схемы" относительно поездки президента Зеленского в Оман. Общественный вещатель подготовил ответ на такое громкое заявление.

      Как говорится на официальном сайте Общественного, они, в частности, поблагодарили за рекомендацию. Вместе с тем здесь напомнили Офису Президента, что, согласно закону, государственным органам запрещено вмешиваться в работу Общественного вещателя с целью установления цензуры, предварительного контроля и незаконного влияния на содержание информации.

      К теме! Скандал вокруг Зеленского и Патрушева в Омане: позиция авторов материала проекта "Схемы"

      Программу "Схемы: коррупция в деталях" производит коллектив журналистов "Радио Свобода" и транслируют ее в эфире общественного телеканала "UA: Первый" на договорных условиях. Итак, подготовленный нашими коллегами с "Радио Свобода" материал является результатом их независимой, профессиональной и творческой деятельности и их видением изложения соответствующей информации. Общественный вещатель никогда не имел оснований сомневаться в профессионализме коллег-журналистов, которые готовят программу "Схемы: коррупция в деталях",
      – отметили на канале.

      Учитывая сказанное выше, представители Общественного вещателя заявили, что поддерживают намерение Офиса Президента подать в суд с целью опровержения информации, если она действительно не будет соответствовать действительности. По их убеждению, именно такой способ решения конфликтов является наиболее приемлемым в демократическом обществе.

      Кроме того, "UA: Первый" порекомендовал офису Президента обратиться к таким самоуправляющимся общественным организациям, как Комиссия по журналистской этике и Независимый медийный совет. Чтобы те проверили информацию, опубликованную программой "Схемы: коррупция в деталях", на соблюдение профессиональной этики и стандартов.

      "Учитывая общественную важность освещения всех обстоятельств, о которых говорится в сюжете программы "Схемы: коррупция в деталях", мы готовы огласить в эфире всю подробную информацию и комментарии всех заинтересованных сторон по их запросу", – подытожили представители СМИ.

      Обратите внимание! ОПУ будет судиться со "Схемами" из-за сообщения о "встреча" Зеленского и Патрушева

      Что предшествовало этим событиям и почему возник скандал

      Журналисты-расследователи проекта "Схемы" выяснили, что во время пребывания Президента Украины Владимира Зеленского в Омане туда приезжал глава Совбеза РФ Николай Патрушев. Более того, российский чиновник прилетел в Оман тем же самолетом, которым через сутки доставили Зеленского из столицы Омана Маската в Киев.

      На такой материал в офисе Президента отреагировали довольно критично. В частности, новоиспеченный глава ОПУ Андрей Ермак обвинил журналистов в необъективности, а само расследование – в отсутствии фактов. По его словам, они не привели ни свидетельств конкретных людей, ни объективных данных. Были лишь фразы "по свидетельству наших источников".

      Основная проблема сюжета "Схем" заключается в том, что комментировать там нечего. Это все – неправда от начала и до конца, и нет ни одного объективного утверждения, которое могло бы стать реальным, основательным предметом для обсуждения,
      – отметил Ермак.

      А пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявила, что журналисты привели несовместимые факты и в конце концов пришли к выводу, что "президент договаривался за спинами общества с российским чиновником".

      "Единственное, что было не сложно в сюжете программы "Схемы" – это отрицать факт встречи президента и представителя РФ Патрушева, ведь они действительно никогда не встречались и не говорили, – добавила она.

      Такого же мнения придерживаются и в Кремле. Так, спикер Путина Дмитрий Песков назвал "ложью" информацию о поездке Патрушева в Оман и его встречу с Зеленским.

      Интересно! У журналистов могут быть дополнительные доказательства встречи Зеленского с Патрушевым, – Басараб

      Что известно о визите Зеленского в Оман: коротко

      • Президент Владимир Зеленский, который встречал Новый год в Карпатах на Рождество неожиданно полетел в Оман.
      • По информации СМИ, он здесь отдыхал в отеле Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel. Стоимость самого дорогого номера в нем за сутки составляет до 4 тысяч евро.
      • Сначала в Офисе Президента ничего не сообщали о визите украинского президента в Оман и даже его не анонсировали.
      • После огласки в ОПУ заявили, что глава государства отбыл в Оман вместе с семьей "за свой счет, но в государственных делах".
      • В аравийской стране президент провел две встречи – с ответственным за иностранные дела министром Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой и с исполнительным президентом Государственного генерального резервного фонда султаната Абдулсаламом аль-Муршиді.
      • Судя по официальным фотографиям, переговоры проходили в одном из местных отелей и прошли в один день, хотя Зеленский находился в Заблуждении с 5 по 8 января.
      • Утром 8 января прессекретарка Зеленского Юлия Мендель сообщила, что президент прерывает свой визит в Оман из-за авиакатастрофу украинского самолета МАУ в Тегеране. Несмотря на это, в Киев президент вернулся только ночью 9 января, почти через сутки после аварии.
      • Впоследствии глава МИД Вадим Пристайко отметил, что в свое время министерство и Офис Президента объяснят рождественскую поездку Владимира Зеленского в Оман.
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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Журналисты Офіс Президента Президент Украины Зарубежные визиты Зеленского Скандал СМИ
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