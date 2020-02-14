Общественное отреагировало на заявление ОПУ относительно программы "Схемы" о Зеленском в Омане

В Офисе президента посоветовали телеканалу "UA: Первый" обратить внимание на распространение в эфире информации, что не соответствует действительности и является откровенной манипуляцией общественным сознанием. Так ОПУ отреагировал на материал проекта "Схемы" относительно поездки президента Зеленского в Оман. Общественный вещатель подготовил ответ на такое громкое заявление.

Как говорится на официальном сайте Общественного, они, в частности, поблагодарили за рекомендацию. Вместе с тем здесь напомнили Офису Президента, что, согласно закону, государственным органам запрещено вмешиваться в работу Общественного вещателя с целью установления цензуры, предварительного контроля и незаконного влияния на содержание информации.

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Программу "Схемы: коррупция в деталях" производит коллектив журналистов "Радио Свобода" и транслируют ее в эфире общественного телеканала "UA: Первый" на договорных условиях. Итак, подготовленный нашими коллегами с "Радио Свобода" материал является результатом их независимой, профессиональной и творческой деятельности и их видением изложения соответствующей информации. Общественный вещатель никогда не имел оснований сомневаться в профессионализме коллег-журналистов, которые готовят программу "Схемы: коррупция в деталях",

– отметили на канале.

Учитывая сказанное выше, представители Общественного вещателя заявили, что поддерживают намерение Офиса Президента подать в суд с целью опровержения информации, если она действительно не будет соответствовать действительности. По их убеждению, именно такой способ решения конфликтов является наиболее приемлемым в демократическом обществе.

Кроме того, "UA: Первый" порекомендовал офису Президента обратиться к таким самоуправляющимся общественным организациям, как Комиссия по журналистской этике и Независимый медийный совет. Чтобы те проверили информацию, опубликованную программой "Схемы: коррупция в деталях", на соблюдение профессиональной этики и стандартов.

"Учитывая общественную важность освещения всех обстоятельств, о которых говорится в сюжете программы "Схемы: коррупция в деталях", мы готовы огласить в эфире всю подробную информацию и комментарии всех заинтересованных сторон по их запросу", – подытожили представители СМИ.

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Что предшествовало этим событиям и почему возник скандал

Журналисты-расследователи проекта "Схемы" выяснили, что во время пребывания Президента Украины Владимира Зеленского в Омане туда приезжал глава Совбеза РФ Николай Патрушев. Более того, российский чиновник прилетел в Оман тем же самолетом, которым через сутки доставили Зеленского из столицы Омана Маската в Киев.

На такой материал в офисе Президента отреагировали довольно критично. В частности, новоиспеченный глава ОПУ Андрей Ермак обвинил журналистов в необъективности, а само расследование – в отсутствии фактов. По его словам, они не привели ни свидетельств конкретных людей, ни объективных данных. Были лишь фразы "по свидетельству наших источников".

Основная проблема сюжета "Схем" заключается в том, что комментировать там нечего. Это все – неправда от начала и до конца, и нет ни одного объективного утверждения, которое могло бы стать реальным, основательным предметом для обсуждения,

– отметил Ермак.

А пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявила, что журналисты привели несовместимые факты и в конце концов пришли к выводу, что "президент договаривался за спинами общества с российским чиновником".

"Единственное, что было не сложно в сюжете программы "Схемы" – это отрицать факт встречи президента и представителя РФ Патрушева, ведь они действительно никогда не встречались и не говорили, – добавила она.

Такого же мнения придерживаются и в Кремле. Так, спикер Путина Дмитрий Песков назвал "ложью" информацию о поездке Патрушева в Оман и его встречу с Зеленским.

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