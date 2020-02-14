У журналистов могут быть дополнительные доказательства встречи Зеленского с Патрушевым

Представители Банковой отреагировали на расследование "Схем" и заявили, что Зеленский не встречался с Патрушевым в Омане. Политологи предполагают, что если такая встреча и была, на ней мог быть кто-то другой из окружения главы государства.

По мнению политолога Михаила Басараба, у журналистов "Схем" могут быть дополнительные доказательства.

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Кроме того, не обязательно, что с Патрушевым должен был встретиться именно Зеленский – предполагает эксперт.

Я думаю, что у журналистов программы "Схемы" есть дополнительные доказательства того, что встреча с Патрушевым состоялась если не у Владимира Зеленского, то его представителей,

– подчеркнул Басараб.

Даже если какие-то переговоры в Омане и велись, их вряд ли можно назвать успешными. Риторика Зеленского и его команды после встречи – какая бы не была – не изменились. Так же, как и планы достижения мира с Россией .

"Сказать о том, что после Нового года публичные заявления Офиса изменились, мы не можем. Президент Зеленский и ранее говорил о том, что он желает скорейшего прекращения войны, говорил о том, что надо просто прекратить стрелять", – добавил эксперт.



Николай Патрушев

Политический эксперт Александр Солонтай отметил, что несмотря на изменения в ОП, есть национальные интересы, которые не могут не учитывать политики.

Офис Президента, фактически, последовательно выполняет тот курс, который был раньше. И несмотря на то, что сейчас произошла замена руководителя ОП, а перед этим были формальные и неформальные встречи с разными людьми, курс остается таким как есть,

– сказал Солонтай.

Что известно о расследовании программы "Схемы"

Журналисты программы "Схемы" намекают на то, что 8 января в Омане Владимир Зеленский встречался с главой Совбеза РФ Николаем Патрушевым. Мол, самолет, который прилетел в Оман из Москвы, привез туда этого влиятельного российского чиновника. И якобы этим самым самолетом Зеленский прилетел из Омана в Украину из-за сбитого в Иране украинского боинга. При чем, вернулся – почти на сутки позже чем мог.

Вместе с тем, журналисты демонстрируют, как накануне в России находятся мэр Харькова Геннадий Кернес вместе с братом экс-депутата от Партии регионов Эльбруса Тедеева. Помощником последнего на общественных началах в течение трех созывов был новый глава Офиса Президента Андрей Ермак. Все фигуранты расследования отрицают, что встречались с Патрушевым в Омане.

Руководитель ОП Андрей Ермак первым прокомментировал расследование: по его словам, в материале нет фактов. Впоследствии Офис Президента официально сообщил, что подаст в суд и требует опровержения.

Напомним, что фото Зеленского в Оманском отеле в начале января обнародовал скандальный ресурс "Страна.uа".



Зеленский в Омане

В это время пресс-служба президента сообщала, что тот на отдыхе в горах. Лишь впоследствии там заявили, что у Зеленского были в Омане 2 официальные встречи: с президентом Государственного генерального резервного фонда Омана и министром иностранных дел. Визит – подчеркнули – не был рабочим и осуществлялся не за государственный счет.