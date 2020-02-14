У журналістів можуть бути додаткові докази зустрічі Зеленського з Патрушевим, – Басараб

Представники Банкової відреагували на розслідування "Схем" та заявили, що Зеленський не зустрічався з Патрушевим в Омані. Політологи ж припускають, що якщо така зустріч і була, на ній міг бути хтось інший з оточення глави держави.

На думку політолога Михайла Басараба, у журналістів "Схем" можуть бути додаткові докази.

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Окрім того, не обов'язково, що з Патрушевим мав зустрітися саме Зеленський – припускає експерт.

Я думаю, що у журналістів програми "Схеми" є додаткові докази того, що зустріч з Патрушевим відбулась якщо не в Володимира Зеленського, то його представників,

– підкерслив Басараб.

Навіть якщо якісь перемовини в Омані і велись, їх навряд чи можна назвати успішними. Риторика Зеленського і його команди після зустрічі – яка чи то була, чи то не було – не змінились. Так само, як і плани досягнення миру з Росією .

"Сказати про те, що після Нового року публічні заяви Офісу змінились, ми не можемо. Президент Зеленський і раніше говорив про те, що він прагне швидкого припинення війни, говорив про те, що треба просто припинити стріляти", – додав експерт.

Політичний експерт олександр Солонтай наголосив, що попри зміни в ОП, є національні інтереси, які не можуть не враховувати політики.

Офіс Президента, фактично, послідовно виконує той курс, який був раніше. І попри те, що зараз відбулася заміна керівника ОП, а перед цим були формальні і неформальні зустрічі з різними людьми, курс лишається таким як є. Бо є національні інтереси, які не можуть не враховувати політики,

– сказав Солонтай.

Що відомо про розслідування програми "Схеми"

Журналісти програми "Схеми" натякають на те, що 8 січня в Омані Володимир Зеленський зустрічався з головою Радбезу РФ Миколою Патрушевим. Мовляв, літак, який прилетів до Оману з Москви, привіз туди цього впливового російського посадовця. І нібито цим самим літаком Зеленський прилетів з Оману в Україну через збитий в Ірані український боїнг. При чому, повернувся – майже на добу пізніше ніж міг.

Водночас, журналісти демонструють, як напередодні в Росії перебувають мер Харкова Геннадій Кернес разом із братом екс-депутата від "Партії регіонів" Ельбруса Тедеєва. Помічником останнього на громадських засадах протягом трьох скликань був новий голова Офісу Президента Андрій Єрмак. Усі фігуранти розслідування заперечують, що зустрічались з Патрушевим в Омані.

Керівник ОП Андрій Єрмак першим прокоментував розслідування: за його словами, в матеріалі немає фактів. Згодом Офіс Президента офіційно повідомив, що позиватиметься до суду і вимагає спростування.

Нагадаємо, що фото Зеленського в Оманському готелі на початку січня оприлюднив скандальний ресурс "Страна.ua".



Зеленський в Омані

В цей час прес-служба президента повідомляла, що той на відпочинку в горах. Лише згодом там заявили, що Зеленський мав в Омані 2 офіційні зустрічі: з президентом Державного генерального резервного фонду Оману та міністром закордоонних справ. Візит – підкреслили – не був робочим і здійснювався не за державний кошт.