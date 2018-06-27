Общественные организации подали в суд на Порошенко

"Центр противодействия коррупции", "Автомайдан" и Transparency International Украина подали в Верховный суд иск к президенту Петра Порошенко с требованием отменить его указ о назначении Павла Жебривского аудитором Национального антикоррупционного бюро.

Об этом говорится на сайте "Центра противодействия коррупции".

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"Активисты требуют лишить Жебривского должности аудитора НАБУ путем отмены указа президента. Причина – отсутствие у Жебривского опыта работы в правоохранительных или судебных органах за границей или в международных организациях, как того требует закон", – пояснили суть иска в организации.



Представление антикоррупционеров

Антикоррупционные организации убеждены, что работа Жебривского в комиссии по аудиту НАБУ несет угрозу независимой и эффективной работе бюро, так как на основе ее выводов парламент может принять решение об увольнении директора НАБУ.



"Незаконное назначение на должность аудитора НАБУ Жебривского ставит под сомнение весь результат аудита. Полномочия такого аудитора можно легко обжаловать в суде, а вместе с этим – и весь вывод аудита", – отметил руководитель "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко назначил аудитором Национального Антикоррупционного бюро Павла Жебривского.