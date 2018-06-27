Громадські організації подали в суд на Порошенка

"Центр протидії корупції", "Автомайдан" та Transparency International Україна подали до Верховного суду позов до президента Петра Порошенка з вимогою скасувати його указ про призначення Павла Жебрівського аудитором Національного антикорупційного бюро.

Про це йдеться на сайті "Центру протидії корупції".

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"Активісти вимагають позбавити Жебрівського посади аудитора НАБУ шляхом скасування указу президента. Причина – відсутність у Жебрівського досвіду роботи в правоохоронних або судових органах за кордоном або в міжнародних організаціях, як того вимагає закон", – пояснили суть позову в організації.



Подання антикорупціонерів

Антикорупційні організації переконані, що робота Жебрівського в комісії з аудиту НАБУ несе загрозу незалежній та ефективній роботі бюро, так як на основі її висновків парламент може прийняти рішення про звільнення директора НАБУ.

"Незаконне призначення на посаду аудитора НАБУ Жебрівського ставить під сумнів весь результат аудиту. Повноваження такого аудитора можна легко оскаржити в суді, а разом з цим – і весь висновок аудиту", – зазначив керівник "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко призначив аудитором Національного Антикорупційного бюро Павла Жебрівського.