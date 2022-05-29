Общество готово, – в МВД оценили шансы легализации оружия в Украине
Вопросы легализации оружия снова остро начали поднимать – после начала полномасштабной агрессии России. Соответствующий законопроект находится в Верховной Раде.
Украинцы уже готовы к такому шагу. Об этом 24 каналу сказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.
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Более половины украинцев - "ЗА"
В приложении "Действие" продолжается голосование, нужно ли легализовать оружие. По состоянию на 12:00 чуть более 60% украинцев проголосовали "ЗА" такое решение.
Я думаю, что общество уже готово к тому, чтобы провести легализацию,
– подчеркнул Денисенко.
Он отметил, что сейчас нужно сделать качественный законопроект, качественные соответствующие изменения в подзаконные акты, решения Кабинета Министров, соответствующие органы и т.д.
"Думаю, все предосторожности можно будет снять благодаря нормальным, качественным законопроектам, подзаконным актам", – пояснил Денисенко.
Будет ли возможность отменить легализацию
Количество голосов украинцев, которые "ЗА" легализацию оружия, достаточно велико. Поэтому Верховная Рада не сможет долго тянуть подобные решения.
В то же время это один из очень важных законопроектов. Советник главы МВД считает, что в этом вопросе не следует торопиться.
"Нужно сделать хороший анализ всего того, что происходило и происходит в международном законодательстве в идентичных ситуациях и как не совершать ошибок тех стран, которые находились в подобном положении", - отметил Денисенко.
Он подчеркнул, что если что-то пойдет не так, то Верховная Рада всегда имеет возможность отменить этот законопроект .
Опрос о легализации оружия: что известно
Опрос об обороте огнестрельного оружия в Украине стартовал 25 мая. Известно, что он был разработан вместе с Министерством внутренних дел.
Для того чтобы проголосовать, нужно:
- зайти в приложение "Действие";
- зайти в раздел "Услуги";
- далее – в "Опрос";
- выбрать один из вариантов ответов (для специальных нужд, для личной защиты, я против).
Заметим, что опрос будет продолжаться в течение 7 дней. Принять участие в нем могут только те, кому исполнилось 18 лет.
В МВД отметили, что над вопросами легализации оружия (нужно ли это делать, какие должны быть ограничения) уже работают эксперты . Они изучают опыт международных стран и анализируют последствия после завершения войны.