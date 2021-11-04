Глава фракции "Слуга народа" Арахамия отметил, что сейчас есть даже вопрос по Резникову, ведь он – военнообязанный, однако пока не военный. По словам политика, если на эту должность назначить женщину, люди говорили бы: "война на дворе, а вы женщину ставите".

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Мы считаем, что женщина-министр обороны, вообще сейчас не будет воспринята обществом, потому что общество не привыкло,

– заявил Арахамия.

Глава фракции подчеркнул: сейчас общество имеет стереотипное видение министра обороны: "боевой генерал". В то же время постепенно Украине удается отходить от этого.

Кроме того, в некоторых странах, входящих в НАТО, Министерства обороны возглавляют женщины.

Министром обороны назначили Резникова