Глава фракции "Слуга народа" Арахамия отметил, что сейчас есть даже вопрос по Резникову, ведь он – военнообязанный, однако пока не военный. По словам политика, если на эту должность назначить женщину, люди говорили бы: "война на дворе, а вы женщину ставите".
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Мы считаем, что женщина-министр обороны, вообще сейчас не будет воспринята обществом, потому что общество не привыкло,
– заявил Арахамия.
Глава фракции подчеркнул: сейчас общество имеет стереотипное видение министра обороны: "боевой генерал". В то же время постепенно Украине удается отходить от этого.
Кроме того, в некоторых странах, входящих в НАТО, Министерства обороны возглавляют женщины.
Министром обороны назначили Резникова
- В Украине в течение 3 – 4 ноября произошел ряд кадровых изменений. В частности, на должность министра обороны назначили Алексея Резникова.
- Соответствующее решение поддержали 273 народных избранника.
- На этом посту Резников сменил Андрея Тарана.
- Ранее политик Ирина Верещук рассказывала, что может возглавить министерство обороны. Тогда она заметила, что "у меня нет "хочу" или "не хочу" (стать министром – 24 канал), мы пришли за плечами президента, но должны брать на себя ответственность".