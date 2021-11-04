Голова фракції "Слуга народу" Арахамія зауважив, що наразі є навіть питання по Резнікову, адже він – військовозобов'язаний, однак наразі не військовий. За словами політика, якщо на цю посаду призначити жінку, люди казали б: "війна на дворі, а ви жінку ставите".

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Ми вважаємо, що жінка-міністр оборони, взагалі зараз не буде сприйнята суспільством, тому що суспільство не звикло,

– заявив Арахамія.

Глава фракції наголосив: наразі суспільство має стереотипне бачення міністра оборони: "бойовий генерал". Водночас поступово Україні вдається відходити від цього.

Окрім того, у деяких країнах, які входять до НАТО, міністерства оборони очолюють жінки.

Міністром оборони призначили Резнікова