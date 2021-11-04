На посаду міністерки з питань з реінтеграції окупованих територій Верещук призначили 4 листопада. Відповідне рішення підтримали 260 народних обранців.

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Щодо мого перебування у ТКГ. Так, я планую брати участь. Але щодо мого головування – це питання до вищого політичного керівництва держави,

– заявила політикиня.

Призначення Верещук: головне