На должность министра по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Верещук назначили 4 ноября. Соответствующее решение было поддержано 260 народными избранниками.

Заметьте Рада назначила Алексея Резникова министром обороны

Относительно моего пребывания в ТКГ. Да, я планирую участвовать. Но относительно моего председательства – это вопрос к высшему политическому руководству государства,

– заявила политик.

Назначение Верещук: главное