Община одного из сел Львовщины пожертвовала 100 тысяч гривен на сбор для ВСУ

Команда Первого частного молодежного вертепа Львовской общины проводит сбор на автомобиль и спецтехнику для 103 бригады Территориальной обороны. К сбору присоединилась одна из общин Львовщины.

Речь идет об общине села Ставчаны Львовского района. Община за время рождественских праздников собрала средства с целью поддержки ВСУ и после этого решила присоединиться к большому сбору для нужд 103-й бригады ТРО, сообщает 24 Канал.

Обратите внимание 24 Канал собирает миллион гривен на 10 "птичек" для ВСУ: как присоединиться к сбору

Община села внесла большой вклад в сбор

Команда Первого частного молодежного вертепа Львовской общины с 24 по 26 декабря колядовала во Львове, собирая средства для ВСУ, а с 13 по 15 января посетила Донецкую и Харьковскую области, чтобы заколядовать нашим защитникам и защитницам.

Цель команды – собрать 600 тысяч гривен на авто и спецтехнику для 103 бригады ТРО. Собирать средства на необходимую технику помогал наш Благотворитель Фонд 24. По состоянию на утро 3 февраля удалось собрать более 340 тысяч гривен.

Представители общины села Ставчане сконтактировали с нашей редакцией с предложением присоединиться к этому большому сбору и выразили желание передать 100 тысяч гривен. Таким образом, община предоставила более трети необходимой для закрытия сбора суммы.

Стоит отметить, что в рядах 130-й бригады защищают нашу страну и жители этого села.

Вы также можете присоединиться к этому сбору, сделав свой вклад на Монобанку или на карточку – 5375 4112 0361 6102.

24 Канал собирает на 10 дронов для ВСУ

Команда 24 Канала открыла большой сбор на 10 дронов Mavic для трех бригад, защищающих наше государство по самым горячим направлениям в районе Бахмута, Соледара и Кременной. Дроны – фактически "глаза" наших защитников, поэтому они им критически необходимы. Цель сбора – 1 миллион гривен.

Присоединиться к нашему собранию очень просто: