Мова йде про громаду села Ставчани Львівського району. Громада за час різдвяних свят зібрала кошти з метою підтримки ЗСУ і після цього вирішила доєднатися до великого збору для потреб 103-ї бригади ТРО, повідомляє 24 Канал.

Зверніть увагу 24 Канал збирає мільйон гривень на 10 "пташок" для ЗСУ: як долучитися до збору

Громада села зробила великий внесок у збір

Команда Першого приватного молодіжного вертепу Львівської громади з 24 по 26 грудня колядувала у Львові, збирають кошти для ЗСУ, а з 13 по 15 січня відвідала Донецьку та Харківську області, аби заколядувати нашим захисникам та захисницям.

Мета команди – зібрати 600 тисяч гривень на авто та спецтехніку для 103-ї бригади ТРО. Збирати кошти на необхідну техніку допомагав наш Благодій Фонд 24. Станом на ранок 3 лютого вдалося зібрати понад 340 тисяч гривень.

Представники громади села Ставчани сконтактували з нашою редакцією з пропозицією долучитися до цього великого збору й висловили бажання передати 100 тисяч гривень. Таким чином громада надала понад третину необхідної для закриття збору суми.

Варто відзначити, що у лавах 130-ї бригади боронять нашу країну й мешканці цього села.

Ви також можете долучитися до цього збору, зробивши свій внесок на Монобанку чи на картку – 5375 4112 0361 6102.

24 Канал збирає на 10 дронів для ЗСУ

Команда 24 Каналу відкрила великий збір на 10 дронів Mavic для трьох бригад, які боронять нашу державу на найгарячіших напрямках в районі Бахмута, Соледара та Кремінної. Дрони – фактично "очі" наших захисників, тому вони їм критично необхідні. Ціль збору – 1 мільйон гривень.

Долучитися до нашого збору дуже просто: