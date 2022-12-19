Маленький союз – большие дела: как группа украинцев стала посредниками между Аахеном и Черниговом

Маленькое общество украинцев, живущих в немецком городе Аахен, с первого дня полномасштабного вторжения помогло сотням своих земляков за границей. Они искали жилье и переводили документы, организовали десятки демонстраций и благотворительных акций.

Впоследствии союз украинцев Ukrainer in Aachen e. V. способствовала установлению официального партнерства между городом в Германии и Украине. Речь идет об Аахене и Чернигове. Эту информацию члены союза рассказали 24 каналу.

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Что известно о сотрудничестве между немецкой и украинской стороной

В союзе объяснили, что они еще в июне 2022 года начали переговоры по партнерству. Уже 30 ноября Черниговский городской совет на сессии проголосовал за его подписание.

Позже 14 декабря Аахен также согласил на официальном уровне установить дружеские связи с украинским городом Чернигов.

Союз Ukrainer in Aachene.V. будет активно участвовать в развитии партнерства и сотрудничества между городами,

– заявили в союзе.

Они также рассказали, что уже:

запланировали в течение 17 января – 24 февраля еженедельно проводить информативные мероприятия – чтение, презентации, показы фильмов. Все для того, чтобы улучшить осведомленность людей об украинской истории и нынешних событиях в нашем государстве;

начали собирать деньги на генераторы для Чернигова;

а также организовали акцию "Подари рождественское тепло", в рамках которой собирают подарки детям-сиротам, эвакуированным из зоны боевых действий во Львов.

Что известно об обществе украинцев в Аахене