Згодом спілка українців Ukrainer in Aachen e. V. сприяла встановленню офіційного партнерства між містом в Німеччині та Україні. Мовиться про Аахен та Чернігів. Цю інформацію члени спілки розповіли 24 каналу.

Зауважте Скільки українських біженців перебуватиме за кордоном на кінець 2022 року: невтішні прогнози НБУ

Що відомо про співпрацю між німецькою та українською стороною

У спілці пояснили, що вони ще у червні 2022 року почали перемовини щодо партнерства. Вже 30 листопада Чернігівська міська рада на сесії проголосувала за його підписання.

Згодом 14 грудня Аахен також погодив на офіційному рівні встановити дружні зв'язки з українським містом Чернігів.

Спілка Ukrainer in Aachene.V. буде брати активну участь в розбудові партнерства та співробітництва між містами,

– заявили у спілці.

Вони також розповіли, що вже:

запланували протягом 17 січня – 24 лютого щотижня проводити інформативні заходи – читання, презентації, покази фільмів. Все для того, щоб покращити обізнаність людей про українську історію та нинішні події в нашій державі;

почали збирати гроші на генератори Чернігову;

а також організували акцію "Подаруй різдвяне тепло", в межах якої збирають подарунки дітям-сиротам, яких евакували з зони бойових дій у Львів.

Що відомо про спілку українців у Аахені