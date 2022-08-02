Общежитие вуза разрушено полностью: кадры ужасных последствий "прилетов" в Николаеве

российские оккупанты не прекращают наносить сокрушительные удары по Николаеву. Неспокойной была и ночь с 1 на 2 августа.

Предварительно в городе насчитали по меньшей мере 8 взрывов. По официальным данным, обстреляны два района. Об этом 24 каналу рассказал корреспондент из Николаева Артур Зайонц.

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оккупанты разрушили общежитие

В результате вражеского обстрела разрушено общежитие одного из высших учебных заведений Украины. Здание уничтожено полностью, ведь попало прямо в центральную его часть.

Кроме того, сильно пострадали и близлежащие дома – у людей выбило окна, снесло рамы. Коммунальщики уже работают на месте и ликвидируют последствия удара,

– сказал Зайонц.

Корреспондент отметил, что в здании общежития находился охранник. Мужчину контузило, ему уже оказали первую медицинскую помощь. К счастью, больше пострадавших нет.

В другом районе города, где зафиксирован второй "прилет", повреждены продовольственные магазины и гражданская инфраструктура.

Официальные власти города подчеркнули, что россияне снова били так называемым "комбинированным" методом. Так, один из районов города они обстреляли кассетными снарядами РСЗО "Смерч", а другой – ракетами С-300.

Последствия удара по общежитию в Николаеве / Фото Артура Зайонца

По словам корреспондента, люди по-разному реагируют на "прилеты". Базовый план действий – прятаться между двумя стенами. Некоторые люди не ждут воздушной тревоги и спускаются в укрытие вечером.

"Там уже обустроены спальные места, они там спят всю ночь, чтобы сохранить свою жизнь. Ведь россияне бьют "рандомно", сегодня это общежитие, а завтра – может быть твоя квартира", – подчеркнул Зайонц.

Несмотря на повышенный уровень опасности в Николаеве, не все жители сознательно относятся к воздушной тревоге. "Конечно, массового скопления людей нет. Но есть энтузиасты, которые надеются на судьбу и не прячутся", – подытожил корреспондент.

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