Попередньо, у місті нарахували щонайменше 8 вибухів. За офіційними даними, обстріляно два райони. Про це 24 каналу розповів кореспондент з Миколаєва Артур Зайонц.

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окупанти зруйнували гуртожиток

Внаслідок ворожого обстрілу зруйновано гуртожиток одного з вищих навчальних закладів України. Будівля знищена вщент, адже влучило просто у центральну її частину.

Крім того, сильно постраждали й прилеглі будинки – у людей повибивало вікна, позносило рами. Комунальники вже працюють на місці та ліквідовують наслідки удару,

– сказав Зайонц.

Кореспондент зауважив, що у будівлі гуртожитку перебував охоронець. Чоловіка контузило, йому вже надали першу медичну допомогу. На щастя, більше постраждалих немає.

В іншому районі міста, де зафіксували другий "прильот", пошкоджені продовольчі магазини та цивільна інфраструктура.

Офіційна влада міста наголосила, що росіяни знову гатили так званим "комбінованим" методом. Так, один з районів міста вони обстріляли касетними снарядами РСЗВ "Смерч", а інший – ракетами С-300.

Наслідки потужного удару по гуртожитку у Миколаєві / Фото Артура Зайонца

За словами кореспондента, люди по-різному реагують на "прильоти". Базовий план дій – ховатися між двох стін. Деякі люди не чекають повітряної тривоги й спускаються в укриття ввечері. "Там вже облаштовані спальні місця, вони там сплять всю ніч, аби зберегти своє життя. Адже росіяни б'ють "рандомно", сьогодні це гуртожиток, а завтра – може бути твоя квартира", – підкреслив Зайонц.

Попри підвищений рівень небезпеки у Миколаєві, не усі мешканці міста свідомо ставляться до повітряної тривоги. "Звісно, масового скупчення людей немає. Але є ентузіасти, які сподіваються на долю і не ховаються", – підсумував кореспондент.

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