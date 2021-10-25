Община, которая ломает стереотипы: чем удивляет креативное село на Луганщине

Украинцы хотят жить лучше – в чистых дворах, на отремонтированных улицах, иметь интересные зоны отдыха. Лучше всего получается наводить порядок там, где местные жители и власть работают сообща. Это, в частности, о Новопскове на Луганщине.

Вышивка на лестнице – запросто, веревочный парк для детей – пожалуйста, гигантские цветники вместо вытоптанных газонов – тоже могут. О том, как креативит неугомонная Новопсковская община – узнавайте дальше.

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Новопсковская община – это 21 населенный пункт в Старобельском районе на севере Луганщины. Там живут более 23 тысяч человек. В 2020 году Новопсков победил в конкурсе "Лучших практик местного самоуправления", создав самые комфортные условия для сплочения и активизации населения.

Как живет уникальное село на Луганщине

Обычное весеннее утро в селе Осиново. Кому-то в садик, кто-то уже работает. Вручную или с техникой. Местный староста рассказал свои секреты, как сделать людей неравнодушными к развитию своего села. Николай Химич стал старостой села Осиново еще в 2016 году.

Он рассказал, что люди не всегда были такими "легкими на подъем". Еще несколько лет назад они не очень верили, что в селе возможны изменения. Новоизбранный староста максимально вложился в разъяснительную работу: встречи, публичные отчеты и обсуждение всех вопросов – вплоть до возможности срезать аварийное дерево.



На Луганщине общину объединил староста / Фото из фейсбука Новопсковского поселкового совета

Чтобы быть на постоянной связи, он начал администрировать несколько онлайн-страниц и групп в социальных сетях. Химич убежден, что с людьми всегда нужно говорить.

Местные власти поняли силу социальных сетей. Сессии поселкового совета, локальные новости публикуются для всех жителей. И такая публичность рождает местных звезд. Это о нашей следующей героине.

На Луганщине люди высадили масштабный цветник

Ирина Ковалева, местная жительница, вместе со своей мамой высадили двухсотметровый цветник вдоль поселкового тротуара. Сначала они сами обработали землю, потравили бурьян, и начали сажать ирисы и тюльпаны, весенние нарциссы, осенние цветы и летние – астры, бархатцы. Однако ирисы дают самое яркое цветение, поэтому люди заметили.



На Луганщине высадили двухсотметровый цветник / Фото из фейсбука Новопсковского поселкового совета

Публикация про "ирисовый рай" набрала рекордное количество просмотров на фейсбук-странице Новопсковской общины. Теперь ухаживать за цветником помогают соседи.

Не скажу, что почувствовала себя звездой. Было приятно, конечно, что обратили внимание на нашу общину благодаря моим стараниям и стараниям моей семьи, моей мамы,

– рассказала она.

Осознание собственного влияния на положение вещей в общине побуждает людей решать самые неожиданные вопросы. Например, провести "антиковидный" выпускной.

Выпускникам школы провели настоящий бал

Светлана Корж, местная жительница, создала электронную петицию на сайте поселкового совета. Необходимое для рассмотрения количество голосов она набрала уже через 12 часов. "Депутаты услышали нас и наших детей, и разрешили провести праздник Последнего звонка и выпускной бал. В пределах, конечно, тех возможностей и санитарных норм, которые действовали на время проведения", – объяснила она.



Школьникам провели выпускной бал / Фото из фейсбука Новопсковского поселкового совета

Как рассказала Корж, праздник состоялся на территории школьного двора. Это было впервые в истории школы, поскольку эти мероприятия обычно проходили в помещении Дома культуры и были более официальными. Зато мероприятие удалось душевным и домашним, а дети остались довольны.

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Так петиция не только осчастливила детей. Она показала им пример того, как совместными усилиями достигать превосходных результатов.

Какие еще интересные проекты реализовали в селе

В поселке сделали веревочный парк для детей. Родители подали необходимую заявку, поэтому им удалось получить из бюджета 200 тысяч гривен на воплощение проекта. В общем на бюджет участия подали 60 проектов от каждого населенного пункта общины.

Если раньше подавляющее большинство жителей приходило с проблемой: "Сделай!", то сейчас очень много людей приходит: "Давайте сделаем сообща",

– рассказал новопсковский поселковый глава Вадим Гаев.

Он подчеркнул, что люди приходят с идеями, они готовы включаться в реализацию и решение этих проблем, реализацию своих идей и внедрение их в жизнь. Яркая лестница – тоже результат совместного труда. Сначала бетонные лестницы отремонтировали за счет бюджета общины.



Как рассказала Татьяна Червенко, начальница отдела коммуникаций с общественностью Новопсковского поселкового совета, схему росписи лестниц выбирали в фейсбуке. Победил проект вышиванки от местного автора. Раскрасить лестницу пригласили всех желающих. Всего на работу потратили 4 часа времени и 10 литров краски.



В поселке община регулярно выходит на толоку / Фото из фейсбука Новопсковского поселкового совета

За последние 2 года на мероприятия по сплочению своих людей Новопсков потратил более 4,5 миллионов гривен. В частности, на финансирование бюджета участия, освещение работы в СМИ, проведение локального этнофестиваля.

В этом селе на уборку выходят уже много лет подряд. Среди желающих – немало спортсменов. Местные жители занимают армреслингом. Новопсковская община завоевывает доверие своих людей, говорит с ними и умеет слушать. И так, постепенно, приходит понимание общей ответственности за создание комфортных условий: в своем дворе, на своей улице, в своем селе и в своей общине.