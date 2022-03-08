В общинах на севере Киевщины гуманитарная катастрофа: оккупанты не пропускают помощь

Север Вышгородского района Киевщины находится на грани гуманитарной катастрофы. Ведь оккупанты не пропускают помощь.

Сейчас помочь удается только тем жителям, которые самостоятельно выбираются с оккупированных территорий. Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба 8 марта.

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На грани гуманитарной катастрофы находятся Полесская, Димерская и Иванковская общины.

В район поступает гуманитарная медицинская и продуктовая помощь. Но захватчик не дает возможности помочь оккупированным районам,

– говорится в сообщении.

Эвакуация населения из Вышгородского района происходит. Однако есть возможность помогать только тем людям, которые выбрались сами.

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