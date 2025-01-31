В Украине вводят понятие "общины-форпост": в Кабмине объяснили, что это такое

В Украине планируют усилить поддержку прифронтовых регионов. Именно для этого Кабмин вводит такое понятие, как "громада-форпост".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

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Что такое "общины-форпосты" и как они будут работать

Как отметил Денис Шмыгаль, в Украине в этом году была сформирована Национальная объединяющая платформа сплоченных общин "Бок о бок". В пятницу, 31 января, Кабмин принял решение о запуске экспериментального проекта по усилению сотрудничества между нашими общинами.

Вводим такое понятие как "община-форпост". Это общины, которые расположены в 100-километровой зоне от линии соприкосновения, а также от границы с Россией и Беларусью. Цель этого проекта – привлечь как можно больше тыловых общин к поддержке общин-форпостов,

– указал Шмыгаль.

Премьер подчеркнул, что поддержать общины-форпосты можно через заключение специальных соглашений, которые предусматривают предоставление гуманитарной, социальной, медицинской, логистической, финансовой и другой помощи.

"Это важный шаг для демонстрации нашего единства и взаимопомощи. Это то, что делает нас сильнее", – сказал Шмыгаль.