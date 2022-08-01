Угроза ударов – высока: в Черном море оккупанты разместили 18 боевых кораблей и катеров

Угроза ракетных ударов по Украине остается. Враг все еще держит в боевой готовности корабли в Черном море.

По состоянию на утро 1 августа в Черном море, недалеко от оккупированного Крыма, маневрируют 18 российских кораблей и катеров.

К теме россияне обстреляли Салтовский район Харькова: людей просят не покидать укрытия

россияне держат в море 44 ракеты "Калибр"

Так, сейчас корабельная группировка вражеских сил в Черном море составляет 18 боевых кораблей и катеров, маневрирующих вдоль крымского побережья в направлении новороссийска.

При этом 5 кораблей и 1 подлодка находятся в готовности к нанесению ракетных ударов. Суммарно они оснащены 44 ракетами типа "Калибр". Кроме того, в акваториях дежурят еще 5 десантных кораблей.

Угрозы ракетных ударов и усиление ракетно-артиллерийских обстрелов остаются, к сожалению, актуальными. Прислушивайтесь к сигналам воздушной тревоги, не пренебрегайте укрытиями или хотя бы правилом двух стен, по целесообразности. Учитывая характер снарядов, которые использует враг, возьмите за правило сами и учите детей не трогать посторонние, подозрительные, опасные предметы, дистанцироваться от них и вызвать соответствующие службы,

– сказали в ОК "Юг".

оккупанты привлекают авиацию для разведки в море

В настоящее время в Генштабе сообщили, что россияне активно привлекают авиацию для контроля надводной и воздушной обстановки в северо-западной части акватории Черного моря.

Отметим, что сегодня, 1 августа, из украинского порта отправится первое грузовое судно с зерном.

К теме – россиян поздравили с днем ВМФ плакатом авианосца США и крейсером "Москва"